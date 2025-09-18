Дональд Трамп натякнув на гарні новини у ситуації з Росією

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп натякнув на зміни у ситуації навколо війни в Україні. Очільник Білого дому анонсував "гарні новини".

Про це американський президент заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у четвер, 18 вересня.

Трамп зробив заяву

Під час пресконференції Трамп коротко відповів на запитання щодо подальших дій США щодо російської агресії та врегулювання війни в Україні. Щоправда, вдаватися у подробиці американський лідер не став.

"Щодо ситуації з Росією, сподіваюся, скоро матимемо для вас гарні новини", — сказав президент США.

Зазначимо, що під час пресконференції у Лондоні Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін підвів його. Американський лідер розчарований, що після зустрічі на Алясці Росія лише посилила агресію.

Крім того, Трамп зробив заяву про війну в Україні та зауважив, що "все буде зроблено правильно", аби покласти їй кінець.