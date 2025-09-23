Генассамблея ООН - когда выступят Трамп и Зеленский

Дональд Трамп. Фото: Reuters

В Нью-Йорке стартуют заседание и общие дебаты 80-й сессии Генассамблеи ООН. Одним из первых будет выступать президент США Дональд Трамп.

Об этом из Нью-Йорка сообщила журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук во вторник, 23 сентября.

Отмечается, что после Трампа уже будут выступать лидеры других стран. Выступление президента Украины Владимира Зеленского запланировано на 24 сентября.

Сегодня же у Зеленского будет ряд двусторонних встреч с лидерами разных стран мира, в том числе с Трампом.

Кроме того, президент примет участие в саммите об образовании и похищении украинских детей, который организует первая леди Елена Зеленская.

Также на полях Генассамблеи состоится саммит Крымской платформы.

Напомним, ранее Зеленский сообщал, что встречи на полях Генассамблеи ООН станут толчком для усиления давления на Россию. Он уже встретился с британским премьером Киром Стармером и президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым.

Представитель МИД заявил, что Украина, в частности, рассчитывает на встречу с Китаем.