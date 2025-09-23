Зеленский провел важные разговоры со Стармером и Токаевым

Президент Зеленский прибыл в США. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Нью-Йорк и успел провести два официальных разговора. Глава украинского государства поговорил с британским премьером Киром Стармером и встретился с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

Об этом сам Зеленский сообщил в Telegram.

О чем говорил Зеленский со Стармером и Токаевым

Во время встречи с премьером Великобритании Владимир Зеленский сосредоточил главное внимание на укреплении украинской противовоздушной обороны накануне зимы.

"Наша способность защищать небо — это наша способность направлять эту войну курсом к ее завершению. Россияне могут воевать только уничтожая жизнь. Соответственно, защита жизни - это приближение мира", — отметил Зеленский.

А во время встречи с главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым украинский президент обсудил усилия Украины, США, Европы и других партнеров для завершения войны и остановки убийств украинцев.

Отдельно президенты обеих стран коснулись вопросов торгово-экономического сотрудничества и заинтересованности казахстанских компаний в восстановлении Украины.

Ранее сообщалось, что сегодня, 23 сентября в США украинского президента ждет важная встреча с Дональдом Трампом. Кроме этого, впереди особая дипломатическая неделя - по меньшей мере десятки встреч разного уровня как у Зеленского, так и у команды.

Ранее Зеленский сообщал, что эта неделя будет довольно напряженной, ведь состоится множество дипломатических встреч.