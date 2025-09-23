Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Первые разговоры Зеленского в Нью-Йорке — с кем пообщался

Первые разговоры Зеленского в Нью-Йорке — с кем пообщался

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 04:49
Зеленский провел важные разговоры со Стармером и Токаевым
Президент Зеленский прибыл в США. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Нью-Йорк и успел провести два официальных разговора. Глава украинского государства поговорил с британским премьером Киром Стармером и встретился с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

Об этом сам Зеленский сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

О чем говорил Зеленский со Стармером и Токаевым

Во время встречи с премьером Великобритании Владимир Зеленский сосредоточил главное внимание на укреплении украинской противовоздушной обороны накануне зимы.

"Наша способность защищать небо — это наша способность направлять эту войну курсом к ее завершению. Россияне могут воевать только уничтожая жизнь. Соответственно, защита жизни - это приближение мира", — отметил Зеленский.

А во время встречи с главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым украинский президент обсудил усилия Украины, США, Европы и других партнеров для завершения войны и остановки убийств украинцев.

Отдельно президенты обеих стран коснулись вопросов торгово-экономического сотрудничества и заинтересованности казахстанских компаний в восстановлении Украины.

Ранее сообщалось, что сегодня, 23 сентября в США украинского президента ждет важная встреча с Дональдом Трампом. Кроме этого, впереди особая дипломатическая неделя - по меньшей мере десятки встреч разного уровня как у Зеленского, так и у команды.

Ранее Зеленский сообщал, что эта неделя будет довольно напряженной, ведь состоится множество дипломатических встреч.

Владимир Зеленский США ООН Касым-Жомарт Токаев Кир Стармер
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации