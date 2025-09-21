Видео
Главная Новости дня Зеленский анонсировал напряженную неделю для Украины — обращение

Зеленский анонсировал напряженную неделю для Украины — обращение

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 20:54
Зеленский анонсировал встречу с Трампом и мировыми лидерами — обращение
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал напряженную дипломатическую неделю. Главу государства ждет ряд встреч с мировыми лидерами, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом украинский лидер сообщил во время вечернего обращения в воскресенье, 21 сентября.

Читайте также:

Зеленский должен встретиться с Трампом и другими лидерами

Уже с понедельника президента ждет ряд важных дипломатических встреч с партнерами из разных стран мира. Украинский лидер примет участие в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН. Кроме того, уже на следующей неделе может состояться анонсированная ранее встреча Зеленского с Трампом.

"Многое можем сделать, если партнеры будут слышать нас и поддерживать предложения, которые реально приближают окончание войны. Будет неделя Генеральной Ассамблеи ООН — различные мероприятия, встречи. Уже в графике - почти два десятка встреч с лидерами разных стран со всех частей мира, со всеми, кто давно поддерживает Украину и кто среди новых наших партнеров. Первые встречи — уже завтра. Планируем также на неделе встречу с Президентом Соединенных Штатов Америки", — сказал президент.

Зеленский также поблагодарил партнеров за санкционное давление на Россию, в частности ограничения по "теневому" флоту и криптовалютным операциям.

Кроме того, президент заявил о первых предложениях по экспорту украинского оружия, в частности морских дронов.

"Безопасность морских путей — это неотъемлемая составляющая общей безопасности, и от многих наций это зависит. Украина предлагает всем своим надежным партнерам наши разработки, которые помогли нам самим в Черном море. Рассчитываем на сильные контракты. Готовим и новые долгосрочные шаги для финансовой устойчивости Украины, и это касается прежде всего российских активов. Надо, чтобы российские активы больше работали на защиту от российской агрессии и на восстановление нашей страны", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский и Трамп встретятся 22 сентября в полях Генассамблеи ООН. Также вероятно состоится встреча первых леди Украины и США по гуманитарным вопросам, связанным с украинскими детьми.

А также ранее Дональд Трамп пообещал завершить войну в Украине.

Владимир Зеленский обращение дипломатия встреча
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
