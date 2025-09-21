Трамп пообещал завершить войну между Россией и Украиной

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ранее думал, что закончить войну в Украине будет самой простой задачей. В то же время он пообещал выполнить обещание.

Об этом американский президент сказал на ужине основателей American Cornerstone Institute в Маунт-Верноне.

Окончание войн

Лидер США отметил свои хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время он заявил о разочаровании.

Кроме того, Трамп говорил, как заканчивал войны в мире. В частности, он заявил, что положил конец конфликту между Арменией и Камбоджей.

"Вспомните Индию и Пакистан, и как я это остановил торговлей. Они хотят торговать, и я уважаю обоих лидеров. ... Подумайте: Индия, Пакистан, Таиланд, Камбоджа, Армения, Азербайджан, Косово, Сербия, Израиль, Иран, Египет, Эфиопия, Руанда, Конго, да? Мы их все остановили. И 60% из них — из-за торговли", — подчеркнул Трамп.

По словам лидера США, ему говорили, что он получит Нобелевскую премию, если остановит войну между Россией и Украиной.

"Я думал, что это будет легче всего, потому что у меня хорошие отношения с Путиным. Он разочаровал меня, но имею отношения с ним. Мы справимся так или иначе", — добавил он.

Напомним, Трамп призвал европейские страны прекратить покупать российскую нефть.

А на следующей неделе состоится встреча украинского лидера Владимира Зеленского с Трампом. Они проведут переговоры в Нью-Йорке.