Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп пообіцяв закінчити війну в Україні — що сказав

Трамп пообіцяв закінчити війну в Україні — що сказав

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 12:43
Трамп пообіцяв завершити війну між Росією та Україною
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп раніше думав, що закінчити війну в Україні буде найпростішими завданням. Водночас він пообіцяв виконати обіцянку.

Про це американський президент сказав на вечері засновників American Cornerstone Institute в Маунт-Верноні.

Реклама
Читайте також:

Закінчення війн

Лідер США наголосив на своїх хороших відносинах з російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас він заявив про розчарування.

Крім того, Трамп говорив, як закінчував війни у світі. Однак американський президент сплутав географічні назви. Він заявив, що поклав край війні між Вірменією та Камбоджею, хоча мав на увазі Азербайджан.

"Згадайте Індію й Пакистан, і як я це зупинив торгівлею. Вони хочуть торгувати, і я поважаю обох лідерів. ... Подумайте: Індія, Пакистан, Таїланд, Камбоджа, Вірменія, Азербайджан, Косово, Сербія, Ізраїль, Іран, Єгипет, Ефіопія, Руанда, Конго, так? Ми їх усі зупинили. І 60% з них — через торгівлю", — наголосив Трамп.

За словами лідера США, йому говорили, що він отримає Нобелівську премію, якщо зупинить війну між Росією та Україною.

"Я думав, що це буде найлегше, бо в мене гарні відносини з Путіним. Він розчарував мене, але маю відносини з ним. Ми впораємося так чи інакше", — додав він.

Нагадаємо, Трамп закликав європейські країни припинити купувати російську нафту.

А наступного тижня відбудеться зустріч українського лідера Володимира Зеленського з Трампом. Вони проведуть переговори у Нью-Йорку.

США війна володимир путін Дональд Трамп Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації