Трамп пообіцяв завершити війну між Росією та Україною

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп раніше думав, що закінчити війну в Україні буде найпростішими завданням. Водночас він пообіцяв виконати обіцянку.

Про це американський президент сказав на вечері засновників American Cornerstone Institute в Маунт-Верноні.

Закінчення війн

Лідер США наголосив на своїх хороших відносинах з російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас він заявив про розчарування.

Крім того, Трамп говорив, як закінчував війни у світі. Однак американський президент сплутав географічні назви. Він заявив, що поклав край війні між Вірменією та Камбоджею, хоча мав на увазі Азербайджан.

"Згадайте Індію й Пакистан, і як я це зупинив торгівлею. Вони хочуть торгувати, і я поважаю обох лідерів. ... Подумайте: Індія, Пакистан, Таїланд, Камбоджа, Вірменія, Азербайджан, Косово, Сербія, Ізраїль, Іран, Єгипет, Ефіопія, Руанда, Конго, так? Ми їх усі зупинили. І 60% з них — через торгівлю", — наголосив Трамп.

За словами лідера США, йому говорили, що він отримає Нобелівську премію, якщо зупинить війну між Росією та Україною.

"Я думав, що це буде найлегше, бо в мене гарні відносини з Путіним. Він розчарував мене, але маю відносини з ним. Ми впораємося так чи інакше", — додав він.

Нагадаємо, Трамп закликав європейські країни припинити купувати російську нафту.

А наступного тижня відбудеться зустріч українського лідера Володимира Зеленського з Трампом. Вони проведуть переговори у Нью-Йорку.