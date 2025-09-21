Трамп знову заявив, що Європа має припинити купувати російську нафту

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп відновив свій заклик до європейських країн, щоб ті припинили купувати нафту в Росії. Свою вимогу він пов'язав із подальшим тиском США на главу Кремля Володимира Путіна, щоб той припинив війну в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Що сказав Трампа про закупівлю нафти країнами Європи

"Європейці купують нафту в Росії — цього ж не повинно було бути, вірно?", — заявив Трамп у своїй промові за вечерею в Маунт-Верноні, штаб Вірджинія.

Видання зазначає, що Трамп запропонував послу США при на основі Метту Вітакеру посилити тиск на Європу.



"Їм потрібно припинити нафту в Росії, Метт", — сказав він, звертаючись до Вітакера в залі.

Далі він додав: "Метт більше не допустить цього".

Крім того, оскільки війні в Україні не видно кінця, Трамп знову заявив, що "дуже розчарований президентом Путіним".

Раніше глава Білого дому стверджував, що якщо ціни на нафту ще трохи знизяться, тоді війна припиниться.

Також Трамп у спілкуванні з пресою заявив, що в питанні закінчення війни на Путіна може вплинути Китай. Однак для цього на Пекін потрібно надавати Європі.