Трамп знову заявив, що Європа має припинити купувати російську нафту

Трамп знову вимагає від Європи перестати купувати нафту з РФ
Президент США Дональд Трамп відновив свій заклик до європейських країн, щоб ті припинили купувати нафту в Росії. Свою вимогу він пов'язав із подальшим тиском США на главу Кремля Володимира Путіна, щоб той припинив війну в Україні.
Про це повідомляє Bloomberg.
Що сказав Трампа про закупівлю нафти країнами Європи
"Європейці купують нафту в Росії — цього ж не повинно було бути, вірно?", — заявив Трамп у своїй промові за вечерею в Маунт-Верноні, штаб Вірджинія.
Видання зазначає, що Трамп запропонував послу США при на основі Метту Вітакеру посилити тиск на Європу.
"Їм потрібно припинити нафту в Росії, Метт", — сказав він, звертаючись до Вітакера в залі.
Далі він додав: "Метт більше не допустить цього".
Крім того, оскільки війні в Україні не видно кінця, Трамп знову заявив, що "дуже розчарований президентом Путіним".
Раніше глава Білого дому стверджував, що якщо ціни на нафту ще трохи знизяться, тоді війна припиниться.
Також Трамп у спілкуванні з пресою заявив, що в питанні закінчення війни на Путіна може вплинути Китай. Однак для цього на Пекін потрібно надавати Європі.
