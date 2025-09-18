Видео
Главная Новости дня Трамп назвал способ заставить Путина завершить войну

Трамп назвал способ заставить Путина завершить войну

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 22:04
Трамп заявил, что более дешевая нефть добьет российскую военную экономику
Дональд Трамп и Кир Стармер. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что будущее войны России против Украины в значительной степени зависит от ситуации на мировом рынке нефти. Именно благодаря этому можно повлиять на РФ.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в четверг, 18 сентября.

Как завершить войну

По его убеждению, резкое падение цен на энергоресурс лишит Владимира Путина финансовых возможностей для продолжения агрессии и заставит его искать пути завершения войны.

"Если цена на нефть упадет, Путин будет вынужден закончить войну", — подчеркнул Трамп.

Он подчеркнул, что именно энергетические доходы являются ключевым источником финансирования российской военной машины.

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время могут произойти сдвиги в вопросе войны в Украине. По его словам, вскоре стоит ожидать "позитивных новостей".

Перед этим Дональд Трамп выступил с заявлением относительно войны в Украине, отметив, что все необходимые шаги будут осуществлены должным образом, чтобы завершить этот конфликт.

санкции Дональд Трамп нефть Россия Кир Стармер
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
