Трамп заявив, що дешевша нафта доб’є російську військову економіку

Дональд Трамп та Кір Стармер. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що майбутнє війни Росії проти України значною мірою залежить від ситуації на світовому ринку нафти. Саме завдяки цьому можна вплинути на РФ.

Про це він повідомив під час пресконференції з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером у четвер, 18 вересня.

Реклама

Читайте також:

Як завершити війну

На його переконання, різке падіння цін на енергоресурс позбавить Володимира Путіна фінансових можливостей для продовження агресії та змусить його шукати шляхів завершення війни.

"Якщо ціна на нафту впаде, Путін буде змушений закінчити війну", — наголосив Трамп.

Він підкреслив, що саме енергетичні доходи є ключовим джерелом фінансування російської військової машини.

Нагадаємо, що американський лідер Дональд Трамп заявив, що найближчим часом можуть відбутися зрушення у питанні війни в Україні. За його словами, незабаром варто очікувати "позитивних новин".

Перед цим Дональд Трамп виступив із заявою щодо війни в Україні, наголосивши, що всі необхідні кроки будуть здійснені належним чином, аби завершити цей конфлікт.