Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп назвав спосіб змусити Путіна завершити війну

Трамп назвав спосіб змусити Путіна завершити війну

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 22:04
Трамп заявив, що дешевша нафта доб’є російську військову економіку
Дональд Трамп та Кір Стармер. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що майбутнє війни Росії проти України значною мірою залежить від ситуації на світовому ринку нафти. Саме завдяки цьому можна вплинути на РФ.

Про це він повідомив під час пресконференції з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером у четвер, 18 вересня.

Реклама
Читайте також:

Як завершити війну

На його переконання, різке падіння цін на енергоресурс позбавить Володимира Путіна фінансових можливостей для продовження агресії та змусить його шукати шляхів завершення війни.

"Якщо ціна на нафту впаде, Путін буде змушений закінчити війну", — наголосив Трамп.

Він підкреслив, що саме енергетичні доходи є ключовим джерелом фінансування російської військової машини.

Нагадаємо, що американський лідер Дональд Трамп заявив, що найближчим часом можуть відбутися зрушення у питанні війни в Україні. За його словами, незабаром варто очікувати "позитивних новин".

Перед цим Дональд Трамп виступив із заявою щодо війни в Україні, наголосивши, що всі необхідні кроки будуть здійснені належним чином, аби завершити цей конфлікт.

санкції Дональд Трамп нафта Росія Кір Стармер
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації