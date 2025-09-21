Трамп снова заявил, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп возобновил свой призыв к европейским странам, чтобы те прекратили покупать нефть у России. Свое требование он связал с дальнейшим давлением США на главу Кремля Владимира Путина, чтобы тот прекратил войну в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg.

Что сказал Трампа о закупке нефти странами Европы

"Европейцы покупают нефть у России — этого же не должно было быть, верно?", — заявил Трамп в своей речи за ужином в Маунт-Верноне, штаб Вирджиния.

Издание отмечает, что Трамп предложил послу США при на основе Мэтту Уитакеру усилить давление на Европу.



"Им нужно прекратить нефть у России, Мэтт", — сказал он, обращаясь к Уитакеру в зале.

Далее он добавил: "Мэтт больше не допустит этого".

Кроме того, поскольку войне в Украине не видно конца, Трамп вновь заявил, что "очень разочарован президентом Путиным".

Ранее глава Белого дома утверждал, что если цены на нефть еще немного снизятся, тогда война прекратится.

Также Трамп в общении с прессой заявил, что в вопросе окончания войны на Путина может повлиять Китай. Однако для этого на Пекин нужно надавать Европе.