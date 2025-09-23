Сегодня Зеленский встретится с Трампом в Нью-Йорке, сообщил Андрей Ермак

Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке — подробности от Ермака
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак изложил подробности визита Владимира Зеленского в США. Сегодня, во вторник 23 августа, и завтра украинского президента ждут важные встречи.
Об этом Андрей Ермак написал в своем Telegram.
С кем во вторник встретится Зеленский
По информации Ермака, сегодня украинского президента ждет важная встреча с Дональдом Трампом. Кроме этого, впереди особая дипломатическая неделя - по меньшей мере десятки встреч разного уровня как у президента, так и у команды.
"Также во вторник состоится саммит на уровне лидеров нашей Коалиции по возвращению детей, которые были похищены Россией. Президент Зеленский и премьер-министр Канады будут совместно председательствовать на саммите, первые леди наших стран также будут участвовать, и это дает специальную гуманитарную силу нашей совместной работе", — сообщил Ермак.
А в среду, 24 сентября, по сообщению Андрея Ермака, состоится выступление Украины на Генеральной ассамблее ООН и саммит Крымской платформы на глобальной площадке в Нью-Йорке, чтобы привлечь глобальное влияние.
"Сохранить и усилить санкции против России, привлечь новую поддержку для Украины, укрепить нашу дипломатию, дать больший импульс работе для возвращения украинцев из российского плена и похищенных детей, а также ускорить реализацию гарантий безопасности для Украины - все это задача. Обязательно должен быть результат", — написал Ермак.
Ранее Зеленский сообщал, что эта неделя будет довольно напряженной, ведь состоится множество дипломатических встреч.
Напомним, что встречу лидеров США и Украины ранее анонсировал государственный секретарь США Марко Рубио.
