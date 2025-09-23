Сьогодні Зеленський зустрінеться з Трампом у Нью-Йорку, повідомив Андрій Єрмак

Президент Зеленський та голова ОП Єрмак. Фото: УНІАН

Голова офісу президента України Андрій Єрмак виклав подробиці візиту Володимира Зеленського до США. Сьогодні, у вівторок 23 серпня, та завтра українського президента чекають важливі зустрічі.

Про це Андрій Єрмак написав у своєму Telegram.

З ким у вівторок зустрінеться Зеленський

За інформацією Єрмака, сьогодні українського президента чекає важлива зустріч з Дональдом Трампом. Крім цього, попереду особливий дипломатичний тиждень — щонайменше десятки зустрічей різного рівня як у президента, так і у команди.

"Також у вівторок відбудеться саміт на рівні лідерів нашої Коаліції з повернення дітей, які були викрадені Росією. Президент Зеленський та премʼєр-міністр Канади спільно головуватимуть на саміті, перші леді наших країн також братимуть участь, і це дає спеціальну гуманітарну силу нашій спільній роботі", — повідомив Єрмак.

А у середу, 24 вересня, за повідомленням Андрія Єрмака, відбудеться виступ України на Генеральній асамблеї ООН та саміт Кримської платформи на глобальному майданчику у Нью-Йорку, щоб залучити глобальний вплив.

"Зберегти й посилити санкції проти росії, залучити нову підтримку для України, зміцнити нашу дипломатію, дати більший імпульс роботі для повернення українців з російського полону та викрадених дітей, а також прискорити реалізацію гарантій безпеки для України — все це завдання. Обов'язково має бути результат", — написав Єрмак.

Раніше Зеленський повідомляв, що цей тиждень буде доволі напруженим, адже відбудеться безліч дипломатичних зустрічей.

Нагадаємо, що зустріч лідерів США та України раніше анонсував державний секретар США Марко Рубіо.