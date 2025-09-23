Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зустріч Зеленського та Трампа у Нью-Йорку — подробиці від Єрмака

Зустріч Зеленського та Трампа у Нью-Йорку — подробиці від Єрмака

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 02:14
Сьогодні Зеленський зустрінеться з Трампом у Нью-Йорку, повідомив Андрій Єрмак
Президент Зеленський та голова ОП Єрмак. Фото: УНІАН

Голова офісу президента України Андрій Єрмак виклав подробиці візиту Володимира Зеленського до США. Сьогодні, у вівторок 23 серпня, та завтра українського президента чекають важливі зустрічі.

Про це Андрій Єрмак написав у своєму Telegram.

Реклама
Читайте також:

З ким у вівторок зустрінеться Зеленський

За інформацією Єрмака, сьогодні українського президента чекає важлива зустріч з Дональдом Трампом. Крім цього, попереду особливий дипломатичний тиждень — щонайменше десятки зустрічей різного рівня як у президента, так і у команди. 

"Також у вівторок відбудеться саміт на рівні лідерів нашої Коаліції з повернення дітей, які були викрадені Росією.  Президент Зеленський та премʼєр-міністр Канади спільно головуватимуть на саміті, перші леді наших країн також братимуть участь, і це дає спеціальну гуманітарну силу нашій спільній роботі", — повідомив Єрмак. 

А у середу, 24 вересня, за повідомленням Андрія Єрмака, відбудеться виступ України на Генеральній асамблеї ООН та саміт Кримської платформи на глобальному майданчику у Нью-Йорку, щоб залучити глобальний вплив.

"Зберегти й посилити санкції проти росії, залучити нову підтримку для України, зміцнити нашу дипломатію, дати більший імпульс роботі для повернення українців з російського полону та викрадених дітей, а також прискорити реалізацію гарантій безпеки для України — все це завдання. Обов'язково має бути результат", — написав Єрмак. 

Раніше Зеленський повідомляв, що цей тиждень буде доволі напруженим, адже відбудеться безліч дипломатичних зустрічей.

Нагадаємо, що зустріч лідерів США та України раніше анонсував державний секретар США Марко Рубіо.

Володимир Зеленський США Андрій Єрмак ООН Дональд Трамп війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації