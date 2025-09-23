Зеленський провів важливі розмови зі Стармером та Токаєвим

Президент Зеленський прибув до США. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Нью-Йорка і встиг провести дві офіційні розмови. Голова української держави поговорив з британським прем'єром Кіром Стармером та зустрівся з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Про це сам Зеленський повідомив у Telegram.

Про що говорив Зеленський зі Стармером та Токаєвим

Під час зустрічі з прем'єром Великої Британії Володимир Зеленський зосередив головну увагу на зміцнення української протиповітряної оборони напередодні зими.

"Наша здатність захищати небо — це наша здатність спрямовувати цю війну курсом до її завершення. Росіяни можуть воювати тільки знищуючи життя. Відповідно, захист життя — це наближення миру", — зазначив Зеленський.

А під час зустрічі з головою Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим український президент обговорив зусилля України, США, Європи та інших партнерів для завершення війни та зупинки вбивств українців.

Окремо президенти обох країн торкнулися питань торговельно-економічної співпраці та зацікавленості казахстанських компаній у відновленні України.

Раніше повідомлялось, що сьогодні, 23 вересня у США українського президента чекає важлива зустріч з Дональдом Трампом. Крім цього, попереду особливий дипломатичний тиждень — щонайменше десятки зустрічей різного рівня як у Зеленського, так і у команди.

Раніше Зеленський повідомляв, що цей тиждень буде доволі напруженим, адже відбудеться безліч дипломатичних зустрічей.