Головна Новини дня В районі штаб-квартири ООН готували кібератаки — США запобігли

В районі штаб-квартири ООН готували кібератаки — США запобігли

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 16:46
Кібератаки готували в районі штаб-квартири ООН — США запобігли
Поліція поблизу штаб-квартири. Фото: REUTERS

Секретна служба США запобігла кібератакам в районі штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Це трапилося в той момент, коли в місто почали прибувати світові лідери для участі в Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє Sky News

Читайте також:

Кібератаки поблизу штаб-квартири ООН 

Видання повідомляє, що секретні агенти виявили та демонтували мережу електронних пристроїв поблизу будівлі ООН. Їх могли використати для проведення телекомунікаційних атак. Це трапилось якраз у той час, коли в Нью-Йорк почали прибувати світові лідери для участі в Генасамблеї ООН. 

Зазначається, що Секретна служба США виявила близько 300 SIM-серверів і 100 000 SIM-карт, розкиданих по різних місцях в районі штату Нью-Йорк у радіусі 35 миль від штаб-квартири ООН. Ці пристрої були здатні відключити мобільні мережі та забезпечити захищений зв'язок між ворожими суб'єктами. 

"Неможливо переоцінити потенціал збоїв у телекомунікаціях нашої країни, спричинених цією мережею пристроїв", — сказав директор агентства Шон Керран. 

Також відомо, що повідомлень про конкретну загрозу Генеральній Асамблеї не було. Секретна служба швидко вжила усіх потрібних заходів. 

Нагадаємо, 23 вересня Володимир Зеленський прибув у штаб-квартиру ООН. Разом з ним є інші члени української делегації. 

Також відомо, що Дональд Трамп виступатиме одним із перших на 80-ї сесії Генасамблеї ООН. Після цього запланована зустріч з українським президентом. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
