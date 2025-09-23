Кібератаки готували в районі штаб-квартири ООН — США запобігли

Поліція поблизу штаб-квартири. Фото: REUTERS

Секретна служба США запобігла кібератакам в районі штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Це трапилося в той момент, коли в місто почали прибувати світові лідери для участі в Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє Sky News.

Реклама

Читайте також:

Кібератаки поблизу штаб-квартири ООН

Видання повідомляє, що секретні агенти виявили та демонтували мережу електронних пристроїв поблизу будівлі ООН. Їх могли використати для проведення телекомунікаційних атак. Це трапилось якраз у той час, коли в Нью-Йорк почали прибувати світові лідери для участі в Генасамблеї ООН.

Зазначається, що Секретна служба США виявила близько 300 SIM-серверів і 100 000 SIM-карт, розкиданих по різних місцях в районі штату Нью-Йорк у радіусі 35 миль від штаб-квартири ООН. Ці пристрої були здатні відключити мобільні мережі та забезпечити захищений зв'язок між ворожими суб'єктами.

"Неможливо переоцінити потенціал збоїв у телекомунікаціях нашої країни, спричинених цією мережею пристроїв", — сказав директор агентства Шон Керран.

Також відомо, що повідомлень про конкретну загрозу Генеральній Асамблеї не було. Секретна служба швидко вжила усіх потрібних заходів.

Нагадаємо, 23 вересня Володимир Зеленський прибув у штаб-квартиру ООН. Разом з ним є інші члени української делегації.

Також відомо, що Дональд Трамп виступатиме одним із перших на 80-ї сесії Генасамблеї ООН. Після цього запланована зустріч з українським президентом.