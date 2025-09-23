На засіданні ООН шість країн визнали Палестину державою, а ЄС погодився дати грошей на відновлення

Президент Франції Еммануель Макрон на засіданні ООН в Нью-Йорку. Фото: Reuters

У Нью-Йорку закінчився перший ден Генеральної асамблеї ООН, на якому відбулось визнання Палестини державою збоку декількох країн. Крім цього, ЄС оголосив про допомогу Палестині, а Ізраїль заявив, що продовжить війну.

Підсумок першого дня в ООН підбивали Новини.LIVE.

Хто визнав Палестину державою

Першої країною була Франція. Еммануель Макрон заявив, що Франція визнає державність Палестини на зустрічі, яку він скликав із Саудівською Аравією.

До Франції під час засідання приєднались ще п'ять країн: Португалія, Монако, Люксембург, Бельгія та Мальта. А декількома днями раніше Палестину державою визнали Велика Британія, Австралія та Канада.

Звичайно, всі ці країни визнали Палестину державою, так би мовити, авансом, за умови, що там пройдуть вибори та від влади буде відсторонений ХАМАС, а ізраїльські заручники будуть звільнені.

Реакція Ізраїля

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон ще до виступу Макрона заявив, що всі стануть свідками "театральної постановки". За його словами, Ізраїль прагне продовжувати війну, доки не будуть повернуті всі заручники й доки ХАМАС повністю не вийде з гри.

"За кілька хвилин ми побачимо театральну постановку, де президент Макрон та його колеги зберуться на так звану конференцію. Це театральна постановка, бо ми всі знаємо, що вона відірвана від реальності", — сказав він журналістам.

"Поки Макрон та його колеги святкуватимуть, 48 заручників залишаються в полоні в Газі. Ми знаємо, що ця конференція виникла з внутрішніх інтересів. Це не дипломатія", — заявив Денні Данон.

Гроші для Палестини

В ООН виступила і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона заявила, що ЄС створить "групу донорів" для фінансування відбудови Гази.

"Оскільки на кону стоїть саме виживання Палестинської автономії, ми всі повинні зробити більше. І саме тому ми створимо групу донорів для Палестини. Ми, європейці, створимо спеціальний інструмент для відбудови Гази у координації із зусиллями інших донорів", — заявила Урсула фон дер Ляєн.

Згідно зі звітом ООН та Світового банку, попередня сума збитків, завданих інфраструктурі, станом на кінець січня 2024 року склала 18,5 мільярда доларів, інформує Reuters.

Раніше повідомлялось про реакцію Ізраїля на визнання Палестини державою. МЗС країни заявило, що таке рішення підриває перспективи мирного врегулювання і "винагороджує терор".

Також ми інформували, що у другий день Генасамблеї ООН очікується зустріч президента Зеленського та Трампа. За повідомлення голови ОП Єрмака, сьогодні українського президента чекають важливі зустрічі окрім лідера США.