Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Палестина, реакція Ізраїля та гроші від ЄС — перший день в ООН

Палестина, реакція Ізраїля та гроші від ЄС — перший день в ООН

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 02:49
На засіданні ООН шість країн визнали Палестину державою, а ЄС погодився дати грошей на відновлення
Президент Франції Еммануель Макрон на засіданні ООН в Нью-Йорку. Фото: Reuters

У Нью-Йорку закінчився перший ден Генеральної асамблеї ООН, на якому відбулось визнання Палестини державою збоку декількох країн. Крім цього, ЄС оголосив про допомогу Палестині, а Ізраїль заявив, що продовжить війну.

Підсумок першого дня в ООН підбивали Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Хто визнав Палестину державою

Першої країною була Франція. Еммануель Макрон заявив, що Франція визнає державність Палестини на зустрічі, яку він скликав із Саудівською Аравією.

До Франції під час засідання приєднались ще п'ять країн: Португалія, Монако, Люксембург, Бельгія та Мальта. А декількома днями раніше Палестину державою визнали Велика Британія, Австралія та Канада.

Звичайно, всі ці країни визнали Палестину державою, так би мовити, авансом, за умови, що там пройдуть вибори та від влади буде відсторонений ХАМАС, а ізраїльські заручники будуть звільнені. 

Реакція Ізраїля

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон ще до виступу Макрона заявив, що всі стануть свідками "театральної постановки". За його словами, Ізраїль прагне продовжувати війну, доки не будуть повернуті всі заручники й доки ХАМАС повністю не вийде з гри.

"За кілька хвилин ми побачимо театральну постановку, де президент Макрон та його колеги зберуться на так звану конференцію. Це театральна постановка, бо ми всі знаємо, що вона відірвана від реальності", — сказав він журналістам.

"Поки Макрон та його колеги святкуватимуть, 48 заручників залишаються в полоні в Газі. Ми знаємо, що ця конференція виникла з внутрішніх інтересів. Це не дипломатія", — заявив Денні Данон.

Гроші для Палестини

В ООН виступила і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона заявила, що ЄС створить "групу донорів" для фінансування відбудови Гази.

"Оскільки на кону стоїть саме виживання Палестинської автономії, ми всі повинні зробити більше. І саме тому ми створимо групу донорів для Палестини. Ми, європейці, створимо спеціальний інструмент для відбудови Гази у координації із зусиллями інших донорів", — заявила Урсула фон дер Ляєн.

Згідно зі звітом ООН та Світового банку, попередня сума збитків, завданих інфраструктурі, станом на кінець січня 2024 року склала 18,5 мільярда доларів, інформує Reuters.

Раніше повідомлялось про реакцію Ізраїля на визнання Палестини державою. МЗС країни заявило, що таке рішення підриває перспективи мирного врегулювання і "винагороджує терор".

Також ми інформували, що у другий день Генасамблеї ООН очікується зустріч президента Зеленського та Трампа. За повідомлення голови ОП Єрмака, сьогодні українського президента чекають важливі зустрічі окрім лідера США.

Європейський союз Франція Ізраїль ООН Палестина
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації