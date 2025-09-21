Ізраїль різко відреагував на визнання Палестини західними країнами

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар. Фото: x.com/gidonsaar

Ізраїль різко висловився проти рішення Великої Британії, Канади та Австралії визнати Державу Палестина. Уряд країни вважає, що таке рішення підриває перспективи мирного врегулювання та "винагороджує терор".

Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ Ізраїлю від 21 вересня.

Реклама

Читайте також:

Ізраїль жорстко прокоментував визнання Палестини

Як зазначено у заяві МЗС Ізраїлю, подібні кроки не наближають мир, а навпаки — дестабілізують ситуацію в регіоні та знижують перспективи мирного врегулювання.

"Ізраїль категорично відкидає одностороннє визнання палестинської держави, зроблене Великою Британією та деякими іншими країнами. Ця декларація не сприяє миру, а, навпаки, ще більше дестабілізує регіон та підриває шанси на досягнення мирного врегулювання в майбутньому", — наголосили в міністерстві.

У заяві МЗС заявило, що таке рішення є "винагородою для терору". Ізраїльський уряд заявив, що крок західних країн сприймається як наслідок кривавих подій 7 жовтня, яким надають особливого значення прихильники терористичних угруповань. В Ізраїлі називають це "винагородою за найбільшу різанину євреїв з часів Голокосту, організовану терористичною організацією, яка відкрито закликає до знищення Ізраїлю". На думку Тель-Авіва, таке рішення лише посилює позиції ХАМАС.

Крім того, МЗС наголосило, що відокремлювати питання державності Палестини від переговорного процесу є небезпечним і нелогічним кроком. Водночас ізраїльська сторона заявила, що Палестинська влада не виконала низку зобов'язань.

"Деструктивно відокремлювати питання державності — одне з питань остаточного статусу — від миру. Цей крок суперечить усій логіці переговорів та досягнення компромісу між двома сторонами, і він віддалить бажаний мир. Ба більше, не виконано жодної зі своїх вимог та зобов’язань: не припинено ані підбурювання, ані політики "плати за вбивства", відсутні заходи з боротьби з тероризмом, що було продемонстровано нещодавно виявленням ракет та снарядів поблизу міста Рамалла (палестинське місто в центральній частині Західного берега річки Йордан — ред.) минулого тижня", — підкреслюється у заяві.

Реакція міністра національної безпеки Ізраїлю

У відповідь на рішення про визнання Палестини міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір заявив, що на найближчому засіданні уряду підніме питання анексії Західного берега.

"Визнання Великобританією, Канадою та Австралією "палестинської" держави як нагороди вбивцям Нухбатів вимагає негайних контрзаходів: негайного встановлення суверенітету в Юдеї та Самарії та повного знищення "палестинської" терористичної адміністрації", — написав він у X.

Нагадаємо, 21 вересня Канада, Австралія та Велика Британія офіційно визнали Державу Палестину. Країни зазначили, що відповідне рішення було ухвалене задля забезпечення миру на Близькому Сході.

Раніше у МЗС України висловили свою позицію щодо Ізраїлю та Палестини.