Велика Британія, Канада і Австралія визнали Державу Палестину — заяви

Мітинг на підтримку Палестини. Фото: Reuters

Канада, Австралія та Велика Британія оголосили про офіційне визнання держави Палестина. Країни наголосили, що рішення ухвалене у рамках міжнародних зусиль для збереження перспективи створення двох держав і досягнення тривалого миру на Близькому Сході.

Про це очільники урядів повідомили у своїх соцмережах у неділю, 21 вересня.

Реклама

Читайте також:

Палестину визнали ще три країни

У заяві прем'єр-міністра Канади Марка Карні зазначено, що десятиліттями країна дотримувалася зобов'язання щодо рішення про створення двох держав, очікуючи, що цього вдасться досягти через переговори. Однак ця можливість "постійно та серйозно підривалася" подіями останніх років — зокрема нападом ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, резолюцією ізраїльського парламенту на підтримку анексії окупованого Західного берега та обмеженнями на гуманітарну допомогу.

"ХАМАС тероризував народ Ізраїлю та пригнічував народ Гази, завдаючи жахливих страждань. ХАМАС обкрадав палестинський народ, обдурив його життя та свободу і жодним чином не може диктувати його майбутнє. Нинішній ізраїльський уряд методично працює над тим, щоб запобігти перспективі створення палестинської держави… Зараз чинний ізраїльський уряд проголошує, що "палестинської держави не буде", — йдеться в заяві Карні.

Канада запропонувала партнерство у "виконанні обіцянок мирного майбутнього як для держави Палестина, так і для держави Ізраїль".

Заява Марка Карні. Фото: скриншот з Х

Прем'єр Австралії Ентоні Албаніз повідомив, що рішення є частиною скоординованих дій із Канадою та Великою Британією та має стати внеском у "міжнародні зусилля для вирішення проблеми двох держав".

"Президент Палестинської автономії підтвердив визнання права Ізраїлю на існування і дав прямі зобов'язання Австралії, включаючи зобов'язання провести демократичні вибори і здійснити значні реформи у сфері фінансів, управління та освіти. Терористична організація ХАМАС не повинна відігравати жодної ролі в Палестині", — заявив австралійський прем'єр.

Заява Ентоні Албаніза. Фото: скриншот з Х

Про аналогічне рішення заявив і прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Він підкреслив, що воно напряму пов'язане з гуманітарною кризою у Секторі Гази.

"Велика Британія офіційно визнала Палестину, щоб захистити життєздатність рішення про створення двох держав та створити шлях до тривалого миру для ізраїльського та палестинського народів", — заявив Стармер.

Він також закликав Ізраїль "зупинити свій наступ у Газі, дозволити надходження вкрай необхідної гуманітарної допомоги та зупинити незаконне розширення поселень на Західному березі річки Йордан".

За умовами визнання, Велика Британія вимагає від Палестини проведення виборів після припинення вогню, урядових реформ та недопуску угруповання ХАМАС до політичної сцени.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

Нагадаємо, раніше в Міністерстві закордонних справ озвучили позицію України щодо Ізраїлю та Палестини.

А також стало відомо, що США та Ізраїль розглядають "розподіл" Гази.