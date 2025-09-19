Відео
Головна Новини дня Ізраїль і США хочуть поділити Газу — очікують на "золотий бум"

Ізраїль і США хочуть поділити Газу — очікують на "золотий бум"

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 06:52
Міністр фінансів Ізраїля Смотрич вважає, що Сектор Гази є потенційним золотим дном, який окупить витрати на війну
Міністр фінансів Ізраїля Бецалель Смотрич. Фото: The Times of Israel

Єрусалим та Вашингтон продовжують вести переговори щодо майбутнього Гази. Міністр фінансів Бецалель Смотрич заявив, що "знесення" завершено, "тепер нам просто потрібно будувати".

Про заяву міністра повідомляє The Times of Israel.

Читайте також:

Ізраїль хоче повернути гроші за війну

Бецалель Смотрич сказав, що Сектор Гази є потенційним "золотим дном" у сфері нерухомості, і що він веде переговори зі Сполученими Штатами щодо того, як розділити прибережний анклав після війни, вкотре чітко давши зрозуміти своє бажання перетворити анклав на територію Ізраїлю.

Міністр заявив, що ця можливість "окуповується", і він "вже розпочав переговори з американцями".

"Ми заплатили багато грошей за цю війну. Ми маємо подивитися, як ми розподіляємо землю у відсотках... Знесення, перший етап оновлення міста, ми вже зробили. Тепер нам потрібно будувати", — зазначив Смотрич.

Також Смотрич заявив, що його бачення майбутнього Гази підтримує президент США Дональд Трамп. Лідер США вважає, що Ізраїль захопить Газу, переселить її мешканців і перетворить її на "Рів'єру Близького Сходу".

Газета The Washington Post повідомляє, що адміністрація Трампа розглядає пропозицію щодо післявоєнної реконструкції Гази, яка передбачала б перехід Сектора під контроль США на десять років і виплати приблизно чверті його населення за переселення, багато з яких — назавжди.

Зазначимо, раніше Комісія ООН визнала дії Ізраїлю в Секторі Гази геноцидом. З 7 жовтня 2023 року в Газі загинуло майже 65 000 палестинців.

Водночас Ізраїль продовжує військові дії і кілька днів тому ліквідував лідера ХАМАС. Вбивство відбулося в рамках масованої атаки Ізраїлю по Катару. 

США Ізраїль Сектор Гази Дональд Трамп Палестина війна
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
