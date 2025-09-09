Відео
Головна Новини дня Ізраїль ліквідував лідера ХАМАС у Газі — деталі від ЗМІ

Ізраїль ліквідував лідера ХАМАС у Газі — деталі від ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 17:28
Ізраїль завдав удару по керівництву ХАМАС — що відомо
Ізраїльські військові. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Ізраїль у вівторок, 9 вересня, завдав удару по керівництву ХАМАС у столиці Катару. Відомо, що серед цілей була штаб-квартира у Досі.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Читайте також:

Удар Ізраїлю по керівництву ХАМАС

Ізраїльські удари відбулися тоді, коли делегація ХАМАС зібралася, аби обговорити пропозиції Сполучених Штатів Америки щодо припинення бойових дій.

У штаб-квартирі в момент атаки перебували:

  • лідер ХАМАС у Газі;
  • голова офісу руху за кордоном;
  • командувач осередком ХАМАС на Західному березі річки Йордан. 

За даними ЗМІ, їх всіх було ліквідовано внаслідок ударів Ізраїлю.

Речник МЗС Катару Маджед Аль-Ансарі відреагував на атаку та заявив, що країна засуджує напад. За його словами, його здійснили "на житлові будинки, де проживали декілька членів політичного бюро ХАМАС".

"Цей злочинний напад є кричущим порушенням усіх міжнародних законів і норм і серйозною загрозою безпеці катарців та мешканців Катару", — йдеться у заяві.

А заступниця речника Білого дому Анна Келлі заявила, що наразі адміністрація США не коментує ізраїльські удари.

Нагадаємо, Ізраїль заявив про готовність припинити військові дії щодо міста Газа. Умовою там назвали обмін на всебічну угоду про припинення вогню та повернення всіх заручників.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США, ймовірно, не будуть заважати Ізраїлю захоплювати території Західного берега річки Йордан.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
