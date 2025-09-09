Видео
Израиль ликвидировал лидера ХАМАС в Газе — детали от СМИ

Израиль ликвидировал лидера ХАМАС в Газе — детали от СМИ

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 17:28
Израиль нанес удар по руководству ХАМАС — что известно
Израильские военные. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Израиль во вторник, 9 сентября, нанес удар по руководству ХАМАС в столице Катара. Известно, что среди целей была штаб-квартира в Дохе.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Удар Израиля по руководству ХАМАС

Израильские удары произошли тогда, когда делегация ХАМАС собралась, чтобы обсудить предложения Соединенных Штатов Америки о прекращении боевых действий.

В штаб-квартире в момент атаки находились:

  • лидер ХАМАС в Газе;
  • глава офиса движения за рубежом;
  • командующий ячейкой ХАМАС на Западном берегу реки Иордан.

По данным СМИ, они все были ликвидированы в результате ударов Израиля.

Представитель МИД Катара Маджед Аль-Ансари отреагировал на атаку и заявил, что страна осуждает нападение. По его словам, его совершили "на жилые дома, где проживали несколько членов политического бюро ХАМАС".

"Это преступное нападение является вопиющим нарушением всех международных законов и норм и серьезной угрозой безопасности катарцев и жителей Катара", — говорится в заявлении.

А заместитель спикера Белого дома Анна Келли заявила, что пока администрация США не комментирует израильские удары.

Напомним, Израиль заявил о готовности прекратить военные действия в отношении города Газа. Условием там назвали обмен на всестороннее соглашение о прекращении огня и возвращение всех заложников.

Ранее СМИ сообщали, что США, вероятно, не будут мешать Израилю захватывать территории Западного берега реки Иордан.

Автор:
Аркадий Пастула
Автор:
Аркадий Пастула
