Израиль нанес удар по руководству ХАМАС — что известно

Израиль ликвидировал лидера ХАМАС в Газе — детали от СМИ
Израиль во вторник, 9 сентября, нанес удар по руководству ХАМАС в столице Катара. Известно, что среди целей была штаб-квартира в Дохе.
Об этом сообщает Al Jazeera.
Израиль нанес серию авиаударов по лидерам ХАМАС в городе Доха, Катар. pic.twitter.com/tUwMWS1Sl7- Eye on Palestine (@EyeonPalestine) 9 сентября 2025 г .
Удар Израиля по руководству ХАМАС
Израильские удары произошли тогда, когда делегация ХАМАС собралась, чтобы обсудить предложения Соединенных Штатов Америки о прекращении боевых действий.
Breaking | Израильский авиаудар нацелен на лидеров ХАМАС в городе Доха, Катар. pic.twitter.com/GGQTKjaUiE- Eye on Palestine (@EyeonPalestine) 9 сентября 2025 г .
В штаб-квартире в момент атаки находились:
- лидер ХАМАС в Газе;
- глава офиса движения за рубежом;
- командующий ячейкой ХАМАС на Западном берегу реки Иордан.
По данным СМИ, они все были ликвидированы в результате ударов Израиля.
Представитель МИД Катара Маджед Аль-Ансари отреагировал на атаку и заявил, что страна осуждает нападение. По его словам, его совершили "на жилые дома, где проживали несколько членов политического бюро ХАМАС".
"Это преступное нападение является вопиющим нарушением всех международных законов и норм и серьезной угрозой безопасности катарцев и жителей Катара", — говорится в заявлении.
А заместитель спикера Белого дома Анна Келли заявила, что пока администрация США не комментирует израильские удары.
Напомним, Израиль заявил о готовности прекратить военные действия в отношении города Газа. Условием там назвали обмен на всестороннее соглашение о прекращении огня и возвращение всех заложников.
Ранее СМИ сообщали, что США, вероятно, не будут мешать Израилю захватывать территории Западного берега реки Иордан.
