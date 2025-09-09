Израиль нанес удар по руководству ХАМАС — что известно

Израильские военные. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Израиль во вторник, 9 сентября, нанес удар по руководству ХАМАС в столице Катара. Известно, что среди целей была штаб-квартира в Дохе.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Израиль нанес серию авиаударов по лидерам ХАМАС в городе Доха, Катар. pic.twitter.com/tUwMWS1Sl7 - Eye on Palestine (@EyeonPalestine) 9 сентября 2025 г .

Удар Израиля по руководству ХАМАС

Израильские удары произошли тогда, когда делегация ХАМАС собралась, чтобы обсудить предложения Соединенных Штатов Америки о прекращении боевых действий.

Breaking | Израильский авиаудар нацелен на лидеров ХАМАС в городе Доха, Катар. pic.twitter.com/GGQTKjaUiE - Eye on Palestine (@EyeonPalestine) 9 сентября 2025 г .

В штаб-квартире в момент атаки находились:

лидер ХАМАС в Газе;

глава офиса движения за рубежом;

командующий ячейкой ХАМАС на Западном берегу реки Иордан.

По данным СМИ, они все были ликвидированы в результате ударов Израиля.

Представитель МИД Катара Маджед Аль-Ансари отреагировал на атаку и заявил, что страна осуждает нападение. По его словам, его совершили "на жилые дома, где проживали несколько членов политического бюро ХАМАС".

"Это преступное нападение является вопиющим нарушением всех международных законов и норм и серьезной угрозой безопасности катарцев и жителей Катара", — говорится в заявлении.

А заместитель спикера Белого дома Анна Келли заявила, что пока администрация США не комментирует израильские удары.

Напомним, Израиль заявил о готовности прекратить военные действия в отношении города Газа. Условием там назвали обмен на всестороннее соглашение о прекращении огня и возвращение всех заложников.

Ранее СМИ сообщали, что США, вероятно, не будут мешать Израилю захватывать территории Западного берега реки Иордан.