Если ХАМАС отпустит всех заложников, то Израиль может согласиться не оккупировать Сектор Газа

Израильское правительство может отменить свои планы по полной оккупации Сектора Газа. Сейчас Армия обороны Израиля ведет активные боевые действия в Секторе Газа в рамках операции "Колесница Гидеона II".

Об этом пишет издание The Times of Israel.

Какие условия Израиля, чтобы не захватывать Газу

Согласно сообщению издания, правительство Израиля выразило готовность прекратить военные действия в отношении города Газа в обмен на всестороннее соглашение о прекращении огня и возвращении всех заложников, которые удерживают группировки ХАМАС.

Это заявление поступило после публикации информации в израильских СМИ о подготовке Соединенными Штатами, Катаром и Египтом мирного плана, предусматривающего полный обмен пленными. Ранее правительство Израиля объявило об отказе от рассмотрения любых частичных соглашений.

ХАМАС ранее заявлял о своей готовности к любому соглашению, которое приведет к прекращению военных действий, а также требует полного вывода израильских войск из Сектора Газа, обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи и выполнения других условий.

Ранее мы сообщали, что США не против, чтобы Израиль аннексировал Сектор Газа. По крайней мере, такие намеки на закрытых встречах делал госсекретарь США Марко Рубио.

