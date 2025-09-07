Видео
Видео

Главная Новости дня Израиль может отказаться от оккупации Газы — какие условия

Израиль может отказаться от оккупации Газы — какие условия

Дата публикации 7 сентября 2025 06:59
Если ХАМАС отпустит всех заложников, то Израиль может согласиться не оккупировать Сектор Газа
Бойцы армии Израиля. Иллюстративное фото: ЦАХАЛ

Израильское правительство может отменить свои планы по полной оккупации Сектора Газа. Сейчас Армия обороны Израиля ведет активные боевые действия в Секторе Газа в рамках операции "Колесница Гидеона II".

Об этом пишет издание The Times of Israel.

Какие условия Израиля, чтобы не захватывать Газу

Согласно сообщению издания, правительство Израиля выразило готовность прекратить военные действия в отношении города Газа в обмен на всестороннее соглашение о прекращении огня и возвращении всех заложников, которые удерживают группировки ХАМАС.

Это заявление поступило после публикации информации в израильских СМИ о подготовке Соединенными Штатами, Катаром и Египтом мирного плана, предусматривающего полный обмен пленными. Ранее правительство Израиля объявило об отказе от рассмотрения любых частичных соглашений.

ХАМАС ранее заявлял о своей готовности к любому соглашению, которое приведет к прекращению военных действий, а также требует полного вывода израильских войск из Сектора Газа, обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи и выполнения других условий.

Ранее мы сообщали, что США не против, чтобы Израиль аннексировал Сектор Газа. По крайней мере, такие намеки на закрытых встречах делал госсекретарь США Марко Рубио.

Мы также информировали, что Трамп прокомментировал планы французского президента Макрона по признанию Палестины.

Израиль Сектор Газа заложники ХАМАС війна ЦАХАЛ
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
