Головна Новини дня Ізраїль може відмовитись від окупації Гази — які висунув умови

Ізраїль може відмовитись від окупації Гази — які висунув умови

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 06:59
Якщо ХАМАС відпустить всіх заручників, то Ізраїль може погодитись не окуповувати Сектор Гази
Бійці армії Ізраїля. Ілюстративне фото: ЦАХАЛ

Ізраїльський уряд може скасувати свої плани щодо повної окупації Сектора Гази. Наразі Армія оборони Ізраїлю веде активні бойові дії у Секторі Газа в рамках операції "Колісниця Гідеона II". 

Про це пише видання The Times of Israel.

Читайте також:

Які умови Ізраїля, щоб не захоплювати Газу

Згідно з повідомленням видання, уряд Ізраїлю висловив готовність припинити військові дії щодо міста Газа в обмін на всебічну угоду про припинення вогню та повернення всіх заручників, які утримують угруповання ХАМАС.

Ця заява надійшла після публікації інформації в ізраїльських ЗМІ про підготовку Сполучених Штатами, Катаром та Єгиптом мирного плану, що передбачає повний обмін полоненими. Раніше уряд Ізраїлю оголосив про відмову від розгляду будь-яких часткових угод.

ХАМАС раніше заявляв про свою готовність до будь-якої угоди, яка призведе до припинення військових дій, а також вимагає повного виведення ізраїльських військ із Сектору Газа, забезпечення безперешкодного доступу гуманітарної допомоги та виконання інших умов.

Раніше ми повідомляли, що США не проти, щоб Ізраїль анексував Сектор Гази. Принаймні, такі натяки на закритих зустрічах робив держсекретар США Марко Рубіо. 

Ми також інформували, що Трамп прокоментував плани французького президента Макрона щодо визнання Палестини

Ізраїль Сектор Гази заручники ХАМАС війна ЦАХАЛ
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
