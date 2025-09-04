Відео
США не проти, щоб Ізраїль анексував Сектор Гази — що відомо

США не проти, щоб Ізраїль анексував Сектор Гази — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 05:24
Рубіо на закритих зустрічах дав зрозуміти, що США не проти анексії Ізраїлем Сектора Гази
Бійці ЦАХАЛ в Секторі Гази. Ілюстративне фото: Reuters

Два ізраїльські чиновники заявили, що США, схоже, не будуть заважати Ізраїлю анексувати території Західного берега річки Йордан. Принаймні, за їхніми словами, держсекретар Марко Рубіо дав це зрозуміти на закритих зустрічах.

Про це пише в соцмережі X один з журналістів Axios.

Що відомо про таку різку згоду збоку США

За даними видання РБК-Україна, приводом для підтримки анексії стали плани кількох західних країн визнати Палестину державою, зокрема Австралії, Канади, Франції та Великої Британії. США та Ізраїль прагнуть протидіяти цьому кроку. 

Міністр стратегічних питань Ізраїлю Рон Дермер і глава МЗС Гідеон Саар повідомили європейським колегам, що Ізраїль може анексувати частини Західного берега, якщо визнання Палестини все ж відбудеться. 

За інформацією європейських джерел, Дермер навіть заявив раднику президента Франції з питань Близького Сходу Анн-Клер Лежандру про намір Ізраїлю анексувати всю "зону С", яка становить 60% території Західного берега.

Раніше повідомлялось, що Бельгія збирається офіційно визнати Палестинську державу. Це станеться під час найближчої сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Ми також інформували, що Трамп прокоментував плани французького президента Макрона щодо визнання Палестини

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
