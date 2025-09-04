Видео
Главная Новости дня США не против анексії Израилем Сектора Гази — что известно

США не против анексії Израилем Сектора Гази — что известно

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 05:24
Рубио на закрытых встречах дал понять, что США не против аннексии Израилем Сектора Газа
Бойцы ЦАХАЛ в Секторе Газа. Иллюстративное фото: Reuters

Два израильских чиновника заявили, что США, похоже, не будут мешать Израилю аннексировать территории Западного берега реки Иордан. По крайней мере, по их словам, госсекретарь Марко Рубио дал это понять на закрытых встречах.

Об этом пишет в соцсети X один из журналистов Axios.

Читайте также:

Что известно о таком резком согласии со стороны США

По данным издания РБК-Украина, поводом для поддержки аннексии стали планы нескольких западных стран признать Палестину государством, в частности Австралии, Канады, Франции и Великобритании. США и Израиль стремятся противодействовать этому шагу.

Министр стратегических вопросов Израиля Рон Дермер и глава МИД Гидеон Саар сообщили европейским коллегам, что Израиль может аннексировать части Западного берега, если признание Палестины все же состоится.

По информации европейских источников, Дермер даже заявил советнику президента Франции по вопросам Ближнего Востока Анн-Клер Лежандру о намерении Израиля аннексировать всю "зону С", которая составляет 60% территории Западного берега.

Ранее сообщалось, что Бельгия собирается официально признать Палестинское государство. Это произойдет во время ближайшей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Мы также информировали, что Трамп прокомментировал планы французского президента Макрона о признании Палестины.

Автор:
Филип Бойко
