Главная Новости дня Израиль и США хотят поделить Газу — ожидают "золотой бум"

Израиль и США хотят поделить Газу — ожидают "золотой бум"

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 06:52
Министр финансов Израиля Смотрич считает, что Сектор Газа является потенциальным золотым дном, который окупит расходы на войну
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. Фото: The Times of Israel

Иерусалим и Вашингтон продолжают вести переговоры относительно будущего Газы. Министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что "снос" завершен, "теперь нам просто нужно строить".

О заявлении министра сообщает The Times of Israel.

Читайте также:

Израиль хочет вернуть деньги за войну

Бецалель Смотрич сказал, что Сектор Газа является потенциальным "золотым дном" в сфере недвижимости, и что он ведет переговоры с Соединенными Штатами относительно того, как разделить прибрежный анклав после войны, в который раз четко дав понять свое желание превратить анклав в территорию Израиля.

Министр заявил, что эта возможность "окупается", и он "уже начал переговоры с американцами".

"Мы заплатили много денег за эту войну. Мы должны посмотреть, как мы распределяем землю в процентах... Снос, первый этап обновления города, мы уже сделали. Теперь нам нужно строить", — отметил Смотрич.

Также Смотрич заявил, что его видение будущего Газы поддерживает президент США Дональд Трамп. Лидер США считает, что Израиль захватит Газу, переселит ее жителей и превратит ее в "Ривьеру Ближнего Востока".

Газета The Washington Post сообщает, что администрация Трампа рассматривает предложение по послевоенной реконструкции Газы, которое предусматривало бы переход Сектора под контроль США на десять лет и выплаты примерно четверти его населения за переселение, многие из которых — навсегда.

Отметим, ранее Комиссия ООН признала действия Израиля в Секторе Газа геноцидом. С 7 октября 2023 года в Газе погибло почти 65 000 палестинцев.

В то же время Израиль продолжает военные действия и несколько дней назад ликвидировал лидера ХАМАС. Убийство произошло в рамках массированной атаки Израиля по Катару.

США Израиль Сектор Газа Дональд Трамп Палестина
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
