Операция Израиля в Секторе Газа — ООН назвала это геноцидом

Комиссия ООН признала действия Израиля в Секторе Газа геноцидом
Международная комиссия ООН по расследованию событий в Палестине пришла к выводу, что с октября 2023 года Израиль совершил геноцид палестинцев в Секторе Газа.
Об этом сообщает CNN.
Заявление ООН о действиях Израиля в Секторе Газа
В отчете отмечается, что комиссия, созданная Советом ООН, обнаружила "четыре акта геноцида" Израиля в анклаве с 7 октября 2023 года. Речь идет об убийствах, нанесении серьезного физического или психического вреда, умышленном создании условий жизни, направленных на уничтожение палестинского населения, а также о мерах, направленных на предотвращение рождаемости.
По данным палестинского министерства здравоохранения, с 7 октября в Газе погибло почти 65 000 палестинцев. Министерство не различает гражданских лиц и боевиков, но заявило, что большинство жертв — женщины и дети.
В то же время израильское правительство утверждает, что ведет войну в Газе в целях самообороны и в соответствии с международным правом, решительно отрицая обвинения в геноциде.
Напомним, 16 сентября Axios сообщил, что ЦАХАЛ начал наземную операцию в Газе. Главная цель — полный контроль над городом.
А 9 сентября Al Jazeera сообщала, что Израиль нанес удар по руководству ХАМАС в столице Катара. Был ликвидирован лидер движения.
Читайте Новини.LIVE!