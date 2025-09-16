Видео
Главная Новости дня Комиссия ООН признала действия Израиля в Секторе Газа геноцидом

Комиссия ООН признала действия Израиля в Секторе Газа геноцидом

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 13:40
Операция Израиля в Секторе Газа — ООН назвала это геноцидом
Люди бегут из северной части Газы через Израиль. Фото: REUTERS/Mahmoud Issa

Международная комиссия ООН по расследованию событий в Палестине пришла к выводу, что с октября 2023 года Израиль совершил геноцид палестинцев в Секторе Газа.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Заявление ООН о действиях Израиля в Секторе Газа

В отчете отмечается, что комиссия, созданная Советом ООН, обнаружила "четыре акта геноцида" Израиля в анклаве с 7 октября 2023 года. Речь идет об убийствах, нанесении серьезного физического или психического вреда, умышленном создании условий жизни, направленных на уничтожение палестинского населения, а также о мерах, направленных на предотвращение рождаемости.

По данным палестинского министерства здравоохранения, с 7 октября в Газе погибло почти 65 000 палестинцев. Министерство не различает гражданских лиц и боевиков, но заявило, что большинство жертв — женщины и дети.

В то же время израильское правительство утверждает, что ведет войну в Газе в целях самообороны и в соответствии с международным правом, решительно отрицая обвинения в геноциде.

Напомним, 16 сентября Axios сообщил, что ЦАХАЛ начал наземную операцию в Газе. Главная цель — полный контроль над городом.

А 9 сентября Al Jazeera сообщала, что Израиль нанес удар по руководству ХАМАС в столице Катара. Был ликвидирован лидер движения.

Израиль Сектор Газа ООН геноцид
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
