Армия Израиля после воздушных ударов начала наземную операцию в Газе после воздушных ударов

Бойцы ЦАХАЛа. Фото: Reuters

Израиль начал наземную военную операцию в Газе. Главная цель - полный контроль над городом.

Об этом сообщает аналитический портал Axios.

Реклама

Читайте также:

Что известно об операции израильтян в Газе

Военные аналитики отмечают, что операция началась после массированных авиаударов ВВС Израиля, которые предшествовали введению танков в город. Наступление состоялось после встречи госсекретаря США Марко Рубио с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которой была подтверждена поддержка США наземной операции, но с упором на ее скором завершении.

Однако эта военная акция порождает значительные риски. В частности, существует серьезная угроза жизни израильских заложников, которых ХАМАС может использовать как "живой щит". Президент США Дональд Трамп публично предупредил лидеров ХАМАС о последствиях любого насилия над заложниками.

Кроме того, руководство ЦАХАЛ и спецслужб выразили опасения относительно эффективности наземной операции. Они предупреждают о возможных больших потерях среди израильских военных, риск не достичь цели полного уничтожения ХАМАС, и необходимость взять на себя ответственность за управление двумя миллионами жителей Газы.

Операция вызвала негативную реакцию в ЕС и арабском мире, которые требуют прекращения военных действий. Внутриизраильская критика также направлена на риск для жизни заложников и сложность операции для ЦАХАЛа.

Ранее стало известно, что генеральная ассамблея ООН одобрила Нью-Йоркскую декларацию о создании Палестины. Израиль проголосовал против, вместе с девятью другими странами.

Также сообщалось, что США не против, чтобы Израиль аннексировал Сектор Газы.