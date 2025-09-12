Видео
Главная Новости дня Ирландия может бойкотировать "Евровидение-2026" из-за Израиля

Ирландия может бойкотировать "Евровидение-2026" из-за Израиля

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 08:19
Ирландия может отказаться от участия в Евровидении 2026 из-за Израиля
Пропалестинские протестующие держат флаги и знак на эстакаде автострады возле телестудий ирландского общественного вещателя RTE. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Ирландия может отказаться от участия в юбилейном, 70-м конкурсе "Евровидение", который состоится в 2026 году в Вене. Такую позицию страна объявила в случае, если среди участников останется Израиль.

Об этом сообщает национальный общественный вещатель Ирландии RTÉ.

Читайте также:

В Ирландии бойкотируют Евровидение из-за Израиля

В ведомстве подчеркнули, что решение страны будет зависеть от дальнейших шагов Европейского вещательного союза (EBU). При этом в RTÉ считают, что участие Ирландии в конкурсе будет неуместным, учитывая масштабные человеческие потери в Газе.

"RTÉ считает, что участие Ирландии было бы неуместным, учитывая продолжающиеся ужасные потери жизней в Газе. RTÉ также глубоко обеспокоен целенаправленными убийствами журналистов в Газе, отказом в доступе международных журналистов на территорию и тяжелым положением оставшихся заложников", — говорится в заявлении вещателя.

Вопрос участия Израиля уже поднимался на генеральной ассамблее EBU в июле. Тогда несколько членов организации выразили свою обеспокоенность. После встречи странам предоставили возможность отказаться от конкурса без штрафных санкций до декабря.

Кроме того, Израиль объявил о закрытии посольства в Дублине в 2024 году, объяснив это "крайним антиизраильским курсом" правительства Ирландии, которое признало Палестину и поддержало международные юридические действия по войне в Газе.

Напомним, Израиль продолжает военные действия. Так, недавно израильская армия ликвидировала лидера ХАМАС.

Убийство произошло в рамках массированной атаки Израиля по Катару. В МИД Украины отреагировали на атаку и назвали ее неприемлемой.

Евровидение Израиль скандал протесты Ирландия Палестина Евровидение 2026
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
