Удар по Дохе — МИД Украины осудил Израиль

Дым после взрывов в Дохе, 9 сентября 2025 года. Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Украины осудило удар Израиля по столице Катара — Дохе. Ведомство считает неприемлемым удар по густонаселенному району, где в частности размещаются иностранные дипломатические представительства.

Об этом говорится в заявлении МИД в среду, 10 сентября.

Заявление МИД Украины

Заявление МИД Украины

В ведомстве отметили, что удар по территории государства, которое выступает посредником в мирных переговорах по урегулированию в Секторе Газа, является грубым нарушением международного права и идет вопреки усилиям международного сообщества по деэскалации в регионе.

"Выражаем солидарность с правительством и народом Государства Катар и подчеркиваем недопустимость нарушения его суверенитета", — говорится в сообщении.

Также в МИД добавили, что Украина поддерживает усилия катарской стороны, направленные на достижение устойчивого прекращения огня в Секторе Газа и урегулирования ситуации дипломатическим путем.

"Убеждены в необходимости всех сторон воздерживаться от действий, которые могут негативно сказаться на посреднических усилиях Государства Катар и привести к дополнительному обострению ситуации безопасности в регионе", — говорится в заявлении.

МИД призвал все стороны немедленно прекратить насилие и вернуться к переговорам.

Напомним, недавно Израиль заявил о готовности прекратить военные действия в отношении города Газа. Условием там назвали обмен на всестороннее соглашение о прекращении огня и возвращение всех заложников.

Также сообщалось, что США не против, чтобы Израиль аннексировал Сектор Газа.