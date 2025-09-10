Удар по Дохе — МИД Украины осудил Израиль

Удар Израиля по столице Катара — украинский МИД сделал заявление
Министерство иностранных дел Украины осудило удар Израиля по столице Катара — Дохе. Ведомство считает неприемлемым удар по густонаселенному району, где в частности размещаются иностранные дипломатические представительства.
Об этом говорится в заявлении МИД в среду, 10 сентября.
Заявление МИД Украины
В ведомстве отметили, что удар по территории государства, которое выступает посредником в мирных переговорах по урегулированию в Секторе Газа, является грубым нарушением международного права и идет вопреки усилиям международного сообщества по деэскалации в регионе.
"Выражаем солидарность с правительством и народом Государства Катар и подчеркиваем недопустимость нарушения его суверенитета", — говорится в сообщении.
Также в МИД добавили, что Украина поддерживает усилия катарской стороны, направленные на достижение устойчивого прекращения огня в Секторе Газа и урегулирования ситуации дипломатическим путем.
"Убеждены в необходимости всех сторон воздерживаться от действий, которые могут негативно сказаться на посреднических усилиях Государства Катар и привести к дополнительному обострению ситуации безопасности в регионе", — говорится в заявлении.
МИД призвал все стороны немедленно прекратить насилие и вернуться к переговорам.
Напомним, недавно Израиль заявил о готовности прекратить военные действия в отношении города Газа. Условием там назвали обмен на всестороннее соглашение о прекращении огня и возвращение всех заложников.
Также сообщалось, что США не против, чтобы Израиль аннексировал Сектор Газа.
