Головна Новини дня Удар Ізраїлю по столиці Катару — українське МЗС зробило заяву

Удар Ізраїлю по столиці Катару — українське МЗС зробило заяву

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 20:56
Удар по Досі - МЗС України засудило Ізраїль
Дим після вибухів у Досі, 9 вересня 2025 року. Фото: REUTERS

Міністерство закордонних справ України засудило удар Ізраїлю по столиці Катару — Досі. Відомство вважає неприйнятним удар по густонаселеному району, де зокрема розміщуються іноземні дипломатичні представництва.

Про це йдеться у заяві МЗС у середу, 10 вересня.

Читайте також:
скрін
Допис МЗС. Фото: скриншот

Заява МЗС України

У відомстві наголосили, що удар по території держави, яка виступає посередником у мирних переговорах з врегулювання у Секторі Гази, є грубим порушенням міжнародного права та йде всупереч зусиллям міжнародної спільноти з деескалації в регіоні

"Висловлюємо солідарність з урядом і народом Держави Катар та наголошуємо на неприпустимості порушення її суверенітету", — йдеться в повідомленні.  

Також у МЗС додали, що Україна підтримує зусилля катарської сторони, спрямовані на досягнення стійкого припинення вогню в Секторі Гази та врегулювання ситуації дипломатичним шляхом.

"Переконані у потребі усіх сторін утримуватися від дій, які можуть негативно позначитися на посередницьких зусиллях Держави Катар і призвести до додаткового загострення безпекової ситуації в регіоні", — йдеться у заяві.

МЗС закликало всі сторони негайно припинити насильство й повернутися до переговорів.

Нагадаємо, нещодавно Ізраїль заявив про готовність припинити військові дії щодо міста Газа. Умовою там назвали обмін на всебічну угоду про припинення вогню та повернення всіх заручників.

Також повідомлялося, що США не проти, щоб Ізраїль анексував Сектор Гази.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
