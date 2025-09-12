Відео
Ірландія може бойкотувати "Євробачення-2026" через Ізраїль

Ірландія може бойкотувати "Євробачення-2026" через Ізраїль

Дата публікації: 12 вересня 2025 08:19
Ірландія може відмовитися від участі в Євробаченні 2026 через Ізраїль
Пропалестинські протестувальники тримають прапори та знак на естакаді автостради біля телестудій ірландського громадського мовника RTE. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Ірландія може відмовитися від участі в ювілейному, 70-му конкурсі "Євробачення", який відбудеться 2026 року у Відні. Таку позицію країна оголосила у випадку, якщо серед учасників залишиться Ізраїль.

Про це повідомляє національний суспільний мовник Ірландії RTÉ.

В Ірландії бойкотують Євробачення через Ізраїль

У відомстві підкреслили, що рішення країни залежатиме від подальших кроків Європейської мовної спілки (EBU). При цьому в RTÉ вважають, що участь Ірландії у конкурсі буде недоречною, зважаючи на масштабні людські втрати у Газі.

"RTÉ вважає, що участь Ірландії була б недоречною, враховуючи жахливі втрати життів у Газі, що тривають. RTÉ також глибоко стурбований цілеспрямованими вбивствами журналістів у Газі, відмовою в доступі міжнародних журналістів на територію та тяжким становищем заручників, що залишилися", — йдеться у заяві мовника. 

Питання участі Ізраїлю вже порушувалося на генеральній асамблеї EBU в липні. Тоді кілька членів організації висловили своє занепокоєння. Після зустрічі країнам надали можливість відмовитися від конкурсу без штрафних санкцій до грудня.

Окрім того, Ізраїль оголосив про закриття посольства в Дубліні у 2024 році, пояснивши це "крайнім антиізраїльським курсом" уряду Ірландії, який визнав Палестину та підтримав міжнародні юридичні дії щодо війни в Газі.

Нагадаємо, Ізраїль продовжує військові дії. Так, нещодавно ізраїльська армія ліквідувала лідера ХАМАС.

Вбивство відбулося в рамках масованої атаки Ізраїлю по Катару. В МЗС України відреагували на атаку та назвали її неприйнятною.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
