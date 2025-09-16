Армія Ізраіля після повітряних ударів розпочала наземну операцію в Газі

Бійці ЦАХАЛ. Фото: Reuters

Ізраїль розпочав наземну військову операцію у Газі. Головна мета — повний контроль над містом.

Про це повідомляє аналітичний портал Axios.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про операцію ізраїльтян у Газі

Військві аналтики зазначають, що операція розпочалась після масованих авіаударів ВПС Ізраїлю, які передували введенню танків у місто. Наступ відбувся після зустрічі держсекретаря США Марко Рубіо з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, під час якої було підтверджено підтримку США наземної операції, але з наголосом на її швидкому завершенні.

Однак ця військова акція породжує значні ризики. Зокрема, існує серйозна загроза життю ізраїльських заручників, яких ХАМАС може використовувати як "живий щит". Президент США Дональд Трамп публічно попередив лідерів ХАМАС про наслідки будь-якого насильства над заручниками.

Крім того, керівництво ЦАХАЛ та спецслужб висловили побоювання щодо ефективності наземної операції. Вони попереджають про можливі великі втрати серед ізраїльських військових, ризик не досягти мети повного знищення ХАМАС, та необхідність взяти на себе відповідальність за управління двома мільйонами мешканців Гази.

Операція викликала негативну реакцію у ЄС та арабському світі, які вимагають припинення військових дій. Внутрішньоізраїльська критика також спрямована на ризик для життя заручників та складність операції для ЦАХАЛу.

Раніше стало відомо, що генеральна асамблея ООН схвалила Нью-Йоркську декларацію про створення Палестини. Ізраїль проголосував проти, разом із дев'ятьма іншими країнами.

Також повідомлялося, що США не проти, щоб Ізраїль анексував Сектор Гази.