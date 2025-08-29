ЦАХАЛ розпочав бомбардування Сектору Гази

Дим піднімається після вибуху. Фото: REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Ізраїльська армія розпочала інтенсивні бомбардування міста Газа, готуючись до його захоплення. У місті нині перебуває близько одного мільйона палестинців — це половина всього населення Сектору Гази.

Про початок бомбардувань ЦАХАЛ повідомила у соцмережі X.

Реклама

Читайте також:

Ізраїль почав бойову операцію у Секторі Гази

Сьогодні військове командування скасувало тактичні паузи у бойових діях на території міста, які раніше діяли для забезпечення розподілу гуманітарної допомоги. Весь район офіційно оголошено "небезпечною зоною бойових дій".

"Відповідно до оцінки ситуації і директив політичного ешелону, починаючи відсьогодні о 10:00, тактико-локальна пауза у військовій активності не поширюватиметься на район міста Газа, який є небезпечною зоною бойових дій", — повідомили у ЦАХАЛ.

Водночас ізраїльська сторона підкреслює, що продовжить підтримку гуманітарної роботи у секторі, поєднуючи їх із маневровою та наступальною діяльністю проти угруповань, які вважає терористичними. Головною метою операції, як заявляють у ЦАХАЛ, є гарантування безпеки ізраїльян.

Нагадаємо, наступ Ізраїлю на Газу почався кілька днів тому — в армії оголосили призов.

Також раніше ООН підготувала звіт, де визнала повномасштабний голод у Газі.