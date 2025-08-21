Ізраїль розпочав вторгнення в Газу — що відомо

Ізраїльські військові. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Ізраїльська армія розпочала наступ на Газу. Речник війська Еффі Дефрін розповів, що вони вже контролюють околиці міста.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Наступ Ізраїлю на Газу

Дефрін зауважив, що цього тижня буде розіслано близько 60 000 листів про призов. Крім того, очікується ще 20 000 трохи пізніше.

За його словами, армія оборони Ізраїлю працює, аби забезпечити достатній простір для безпечної евакуації цивільних Гази та для отримання допомоги.

За інформацію ЗМІ, премʼєр Беньямін Нетаньягу та міністр оборони Ісраель Кац схвалять плани захоплення Гази.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо "знайшов винного" у зриві переговорів про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.

А у липні ізраїльська армія атакувала будівлю Міноборони Сирії. Момент вибуху потрапив на відео.