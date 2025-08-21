Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ізраїль розпочав наступ на Газу — планується призов

Ізраїль розпочав наступ на Газу — планується призов

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 13:23
Ізраїль розпочав вторгнення в Газу — що відомо
Ізраїльські військові. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Ізраїльська армія розпочала наступ на Газу. Речник війська Еффі Дефрін розповів, що вони вже контролюють околиці міста. 

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Реклама
Читайте також:

Наступ Ізраїлю на Газу

Дефрін зауважив, що цього тижня буде розіслано близько 60 000 листів про призов. Крім того, очікується ще 20 000 трохи пізніше.

За його словами, армія оборони Ізраїлю працює, аби забезпечити достатній простір для безпечної евакуації цивільних Гази та для отримання допомоги.

За інформацію ЗМІ, премʼєр Беньямін Нетаньягу та міністр оборони Ісраель Кац схвалять плани захоплення Гази.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо "знайшов винного" у зриві переговорів про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.

А у липні ізраїльська армія атакувала будівлю Міноборони Сирії. Момент вибуху потрапив на відео.

Ізраїль евакуація Сектор Гази допомога призовник
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації