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Головна Новини дня Ізраїль атакував будівлю міноборони Сирії — вибух потрапив в ефір

Ізраїль атакував будівлю міноборони Сирії — вибух потрапив в ефір

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Дата публікації: 16 липня 2025 16:28
ЦАХАЛ вдарив по міноборони у Дамаску — відео
Дим в небі після удару по Дамаску. Фото: соцмережі

Ізраїльські війська у середу, 16 липня, атакували будівлю міністерства оборони Сирії у центрі Дамаска. Момент вибуху після влучання потрапив у прямий ефір місцевого телеканалу.

Відповідне відео оприлюднив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац в X.

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Армія оборони Ізраїлю повідомила про влучання по входу до штаб-квартири міністерства оборони Сирії, але останній удар поки не коментувала. Відомо, що на тлі напруження в регіоні Ізраїль виступає проти сирійських урядових сил.

За словами міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца, удари продовжаться допоки армія Сирії не вийде із міста Свейда.

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Скриншот допису Каца

Що відомо про конфлікт

Удари сил оборони Ізраїлю відбулися після того, як війська Сирії увійшли до Свейди, аби придушити смертельні міжобщинні зіткнення друзького населення та бедуїнськими племенами. Внаслідок цих сутичок загинуло майже 100 людей.

Ізраїль пояснює удари захистом друзької меншини, яка має родинні зв’язки з ізраїльськими друзами та потерпає від сирійської держави. Там попередили Сирію, аби та відвела війська з півдня, інакше удари будуть продовжуватися.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пояснив, чому необхідна була спільна операція зі США щодо ядерних об'єктів в Ірані.

А речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі День.LIVE розповів, що Росія залишилася без військово-морської бази у Середземному морі після втечі Башара Асада з Сирії.

Ізраїль конфлікт Сирія обстріли Міністерство оборони Авіаудар
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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