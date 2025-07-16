ЦАХАЛ ударил по минобороны в Дамаске - видео

Израиль атаковал здание минобороны Сирии — взрыв попал в эфир
Израильские войска в среду, 16 июля, атаковали здание министерства обороны Сирии в центре Дамаска. Момент взрыва после попадания попал в прямой эфир местного телеканала.
Соответствующее видео обнародовал министр обороны Израиля Исраэль Кац в X.
Авиаудар по Дамаску
Армия обороны Израиля сообщила о попадании по входу в штаб-квартиру министерства обороны Сирии, но последний удар пока не комментировала. Известно, что на фоне напряжения в регионе Израиль выступает против сирийских правительственных сил.
По словам министра обороны Израиля Исраэля Каца, удары продолжатся до тех пор, пока армия Сирии не выйдет из города Свейда.
Что известно о конфликте
Удары сил обороны Израиля произошли после того, как войска Сирии вошли в Свейду, чтобы подавить смертельные межобщинные столкновения друзского населения и бедуинских племен. В результате этих столкновений погибло почти 100 человек.
Кадры, показывающие более близкий ракурс сегодняшних ударов ВВС Израиля по сирийской столице Дамаск, в результате которых были разрушены министерство обороны и штаб Генштаба в поддержку проасадовских друзских ополченцев в мухафазе Сувейда на юге Сирии. pic.twitter.com/Rx05lPzjJ4- OSINTdefender (@sentdefender) 16 июля 2025 г.
Израиль объясняет удары защитой друзского меньшинства, которое имеет родственные связи с израильскими друзами и страдает от сирийского государства. Там предупредили Сирию, чтобы та отвела войска с юга, иначе удары будут продолжаться.
Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объяснил, почему необходима была совместная операция с США по ядерным объектам в Иране.
А представитель ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире День.LIVE рассказал, что Россия осталась без военно-морской базы в Средиземном море после побега Башара Асада из Сирии.
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