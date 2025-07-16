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Главная Новости дня Израиль атаковал здание минобороны Сирии — взрыв попал в эфир

Израиль атаковал здание минобороны Сирии — взрыв попал в эфир

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Дата публикации 16 июля 2025 16:28
ЦАХАЛ ударил по минобороны в Дамаске - видео
Дым в небе после удара по Дамаску. Фото: соцсети

Израильские войска в среду, 16 июля, атаковали здание министерства обороны Сирии в центре Дамаска. Момент взрыва после попадания попал в прямой эфир местного телеканала.

Соответствующее видео обнародовал министр обороны Израиля Исраэль Кац в X.

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Армия обороны Израиля сообщила о попадании по входу в штаб-квартиру министерства обороны Сирии, но последний удар пока не комментировала. Известно, что на фоне напряжения в регионе Израиль выступает против сирийских правительственных сил.

По словам министра обороны Израиля Исраэля Каца, удары продолжатся до тех пор, пока армия Сирии не выйдет из города Свейда.

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Скриншот поста Каца

Что известно о конфликте

Удары сил обороны Израиля произошли после того, как войска Сирии вошли в Свейду, чтобы подавить смертельные межобщинные столкновения друзского населения и бедуинских племен. В результате этих столкновений погибло почти 100 человек.

Израиль объясняет удары защитой друзского меньшинства, которое имеет родственные связи с израильскими друзами и страдает от сирийского государства. Там предупредили Сирию, чтобы та отвела войска с юга, иначе удары будут продолжаться.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объяснил, почему необходима была совместная операция с США по ядерным объектам в Иране.

А представитель ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире День.LIVE рассказал, что Россия осталась без военно-морской базы в Средиземном море после побега Башара Асада из Сирии.

Израиль конфликт Сирия обстрелы Министерство обороны Авиаудар
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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