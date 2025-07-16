ЦАХАЛ ударил по минобороны в Дамаске - видео

Дым в небе после удара по Дамаску. Фото: соцсети

Израильские войска в среду, 16 июля, атаковали здание министерства обороны Сирии в центре Дамаска. Момент взрыва после попадания попал в прямой эфир местного телеканала.

Соответствующее видео обнародовал министр обороны Израиля Исраэль Кац в X.

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Армия обороны Израиля сообщила о попадании по входу в штаб-квартиру министерства обороны Сирии, но последний удар пока не комментировала. Известно, что на фоне напряжения в регионе Израиль выступает против сирийских правительственных сил.

По словам министра обороны Израиля Исраэля Каца, удары продолжатся до тех пор, пока армия Сирии не выйдет из города Свейда.

Скриншот поста Каца

Что известно о конфликте

Удары сил обороны Израиля произошли после того, как войска Сирии вошли в Свейду, чтобы подавить смертельные межобщинные столкновения друзского населения и бедуинских племен. В результате этих столкновений погибло почти 100 человек.

Кадры, показывающие более близкий ракурс сегодняшних ударов ВВС Израиля по сирийской столице Дамаск, в результате которых были разрушены министерство обороны и штаб Генштаба в поддержку проасадовских друзских ополченцев в мухафазе Сувейда на юге Сирии. pic.twitter.com/Rx05lPzjJ4 - OSINTdefender (@sentdefender) 16 июля 2025 г.

Израиль объясняет удары защитой друзского меньшинства, которое имеет родственные связи с израильскими друзами и страдает от сирийского государства. Там предупредили Сирию, чтобы та отвела войска с юга, иначе удары будут продолжаться.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объяснил, почему необходима была совместная операция с США по ядерным объектам в Иране.

А представитель ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире День.LIVE рассказал, что Россия осталась без военно-морской базы в Средиземном море после побега Башара Асада из Сирии.