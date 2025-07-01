США скасували санкції проти Сирії, але залишили санкції проти Асада та його прибічників

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп підписав указ про припинення санкцій проти Сирії. На думку Білого дому, це дозволить покласти край ізоляції країни від міжнародної фінансової системи та здійснить обіцянку Вашингтона допомогти Сирії у відбудові після громадянської війни.

Про зняття санкцій повідомляється на сайті Білого дому.

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Санкції зняли не з всіх

Проте заняття санкцій стосуються тільки самої Сирії, як країни. США зберегли санкції проти поваленого колишнього президента Сирії Башара Асада, його соратників, порушників прав людини, наркоторговців, осіб, пов'язаних з діяльністю з хімічною зброєю, а також пов'язаних з організаціями "Ісламською державою" та ІДІЛ, а також посередників Ірану.



Міністр закордонних справ Сирії Асаад аль-Шибані заявив, що припинення Трампом програми санкцій проти Сирії "відкриє двері до довгоочікуваної реконструкції та розвитку".

Білий дім заявив, що адміністрація продовжуватиме стежити за прогресом Сирії щодо ключових пріоритетів, включаючи "вжиття конкретних кроків щодо нормалізації зв'язків з Ізраїлем, боротьбу з іноземними терористами, депортацію палестинських терористів та заборону палестинських терористичних груп".

Раніше повідомлялось, що після саміту НАТО європейські лідери наполегливо переконували Трампа посилити санкції щодо Росії. Це необхідно для пришвидшення переговорного процесу.

Також ми інформували, що на думку Трампа, торгівля авто між США і Японією є несправедливою. Він не виключив, що для Токіо можуть підняти відсоток мита.