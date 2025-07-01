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Трамп снял с Сирии санкции — но есть важное исключение

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 01:14
США отменили санкции против Сирии, но оставили санкции против Асада и его сторонников
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении санкций против Сирии. По мнению Белого дома, это позволит положить конец изоляции страны от международной финансовой системы и осуществит обещание Вашингтона помочь Сирии в восстановлении после гражданской войны.

О снятии санкций сообщается на сайте Белого дома.

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Однако занятия санкций касаются только самой Сирии, как страны. США сохранили санкции против свергнутого бывшего президента Сирии Башара Асада, его соратников, нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, связанных с деятельностью с химическим оружием, а также связанных с организациями "Исламским государством" и ИГИЛ, а также посредников Ирана.

Министр иностранных дел Сирии Асаад аль-Шибани заявил, что прекращение Трампом программы санкций против Сирии "откроет двери к долгожданной реконструкции и развитию".

Белый дом заявил, что администрация будет продолжать следить за прогрессом Сирии по ключевым приоритетам, включая "принятие конкретных шагов по нормализации связей с Израилем, борьбу с иностранными террористами, депортацию палестинских террористов и запрет палестинских террористических групп".

Ранее сообщалось, что после саммита НАТО европейские лидеры настойчиво убеждали Трампа усилить санкции в отношении России. Это необходимо для ускорения переговорного процесса.

Также мы информировали, что по мнению Трампа, торговля авто между США и Японией является несправедливой. Он не исключил, что для Токио могут поднять процент пошлины.

санкции Дональд Трамп Сирия экономика війна
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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