Іран був готовий застосувати ядерну зброю, — Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Фото: кадр з відео

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу застеріг щодо Ірану. За його словами, країна, на відміну від інших, готова застосувати ядерну зброю.

Про це Нетаньягу сказав в інтерв'ю журналісту Fox News Марку Левіну.

Реклама

Читайте також:

Загроза від Ірану

"Після падіння "Хезболли" та краху осі вони кинулися озброюватися і ми це бачили", — зазначив Нетаньягу.

Прем'єр пригадав, що вони попереджали про те, що Іран за рік матиме атомну бомбу і застосує її.

"На відміну від інших, вони справді використають її і знищать нас", — додав він.

Тому Нетаньягу зауважив, що військова операція Ізраїлю та США проти ядерної програми Тегерану була необхідна.

Нагадаємо, нові супутникові знімки свідчать, що Іран почав відбудову заводу зі збагачення урану Фордо, який атакували США та Ізраїль.

А президент США Дональд Трамп зазначив, що Іран не міг би сховати збагачений уран перед атакою на об'єкти.