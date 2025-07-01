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Головна Новини дня Іран почав відбудовувати завод у Фордо — знімки із супутника

Іран почав відбудовувати завод у Фордо — знімки із супутника

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 05:53
В іранському Фордо помітили важку техніку після бомбардувань США
Завод зі збагачення урану в Фордо в Ірані. Фото: MAXAR

Нові супутникові знімки показують продовження робіт на іранському заводі зі збагачення урану Фордо, який трохи понад тиждень тому був атакований американськими бомбардувальниками B-2. Зараз на супутникових знімках видно, що біля заводу працює важка техніка.

Про це пише CNN.

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Іран почав відбудовувати завод у Фордо — знімки із супутника - фото 1
Важка техніка біля шахт у Фордо. Фото: MAXAR

Як зазначає телеканал, зображення були отримані компанією MAXAR Technologies у неділю. У компанії заявили, що у Фордо виявляють постійну активність у вентиляційних шахтах і отворах, що виникли внаслідок авіаударів.

На знімках видно, що екскаватор та кілька співробітників розташовані безпосередньо біля північної шахти на хребті над підземним комплексом. Кран, схоже, працює біля входу до шахти.

Іран почав відбудовувати завод у Фордо — знімки із супутника - фото 2
Роботи на місці бомбардування. Фото: MAXAR

Колишній інспектор з ядерної безпеки Девід Олбрайт, який зараз очолює Інститут науки та міжнародної безпеки, заявив, що зображення з Фордо показують, що "іранці активно працюють на двох місцях удару.

"Така діяльність може включати засипання кратерів, а також проведення оцінки інженерних пошкоджень та ймовірного радіологічного відбору проб. Однак поки що немає жодних ознак будь-яких зусиль щодо повторного відкриття будь-якого з входів у тунель", — зазначив Олбрайт.

Раніше повідомлялось, що після атаки США на три ядерні обʼєкти Ірану зникли понад 400 кілограмів потенційно збагаченого урану. У МАГАТЕ закликали провести інспекції.

А спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що ядерна програма Ірану зазнала серйозного удару.

США Іран ядерна зброя війна ядерна небезпека
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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