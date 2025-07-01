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Главная Новости дня Иран начал отстраивать завод в Фордо — снимки со спутника

Иран начал отстраивать завод в Фордо — снимки со спутника

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 05:53
В иранском Фордо заметили тяжелую технику после бомбардировок США
Завод по обогащению урана в Фордо в Иране. Фото: MAXAR

Новые спутниковые снимки показывают продолжение работ на иранском заводе по обогащению урана Фордо, который чуть больше недели назад был атакован американскими бомбардировщиками B-2. Сейчас на спутниковых снимках видно, что возле завода работает тяжелая техника.

Об этом пишет CNN.

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Тяжелая техника возле шахт в Фордо. Фото: MAXAR

Как отмечает телеканал, изображения были получены компанией MAXAR Technologies в воскресенье. В компании заявили, что в Фордо проявляют постоянную активность в вентиляционных шахтах и отверстиях, возникших в результате авиаударов.

На снимках видно, что экскаватор и несколько сотрудников расположены непосредственно возле северной шахты на хребте над подземным комплексом. Кран, похоже, работает у входа в шахту.

Іран почав відбудовувати завод у Фордо — знімки із супутника - фото 2
Работы на месте бомбардировки. Фото: MAXAR

Бывший инспектор по ядерной безопасности Дэвид Олбрайт, который сейчас возглавляет Институт науки и международной безопасности, заявил, что изображения с Фордо показывают, что "иранцы активно работают на двух местах удара.

"Такая деятельность может включать засыпку кратеров, а также проведение оценки инженерных повреждений и вероятного радиологического отбора проб. Однако пока нет никаких признаков каких-либо усилий по повторному открытию любого из входов в тоннель", — отметил Олбрайт.

Ранее сообщалось, что после атаки США на три ядерных объекта Ирана исчезли более 400 килограммов потенциально обогащенного урана. В МАГАТЭ призвали провести инспекции.

А спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил, что ядерная программа Ирана подверглась серьезному удару.

США Иран ядерное оружие війна ядерная опасность
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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