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Головна Новини дня Ірану знадобляться роки на нову ядерну програму — заява Віткоффа

Ірану знадобляться роки на нову ядерну програму — заява Віткоффа

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Дата публікації: 25 червня 2025 07:58
Ядерну програму Ірану знищено — США заявили про роки на відновлення
Спеціальний посланець США Стів Віткофф. Фото: REUTERS/Leah Millis
Ключові моменти Іран не зможе швидко відновити надбання ядерної програми Стів Віткофф закликав розслідувати витік даних в ЗМІ

Ядерна програма Ірану зазнала серйозного удару після нещодавніх дій Сполучених Штатів, і її відновлення може зайняти роки. У всіх трьох випадках об’єкти, по яких завдали ударів, зазнали настільки суттєвих пошкоджень, що відновлення центрифуг практично неможливе

Про це в ефірі Fox News заявив спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

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"Більшість, якщо не всі центрифуги, були пошкоджені або знищені таким чином, що їм буде майже неможливо відновити цю програму. На мою думку, і на думку багатьох інших експертів, які бачили необроблені дані, це займе роки", — сказав він.

Стів Віткофф закликав розслідувати витік даних в ЗМІ

Також Віткофф різко розкритикував повідомлення в медіа, де повідомлялося про нібито збереження потенціалу іранської ядерної програми.

Він назвав ці публікації "абсолютно абсурдними" та наголосив, що можливі витоки інформації мають стати предметом розслідування.

"Це державна зрада. Тому це слід розслідувати. І той, хто це зробив, хто б за це не ніс відповідальності, має бути притягнутий до відповідальності. Це може зашкодити життям у майбутньому", — висловився Стів Віткофф. 

Нагадаємо, у Пентагоні повідомили деталі військової операції зі знищення ядерних  об'єктів в Ірані. 

Також в МАГАТЕ прокоментували чи виявили рівень забруднення радіацією внаслідок атаки.

США Іран ядерна зброя атака
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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