Удар США по Ірану — рівень радіації наразі не підвищувався

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: REUTERS/Lisa Leutner

В Ірані після ударів США по трьох ядерних об'єктах наразі не підвищувався рівень радіації. Це стосується і підземного комплексу у Фордо.

Про це повідомили у МАГАТЕ.

Реклама

Читайте також:

Який рівень радіації в Ірані після удару США

У МАГАТЕ заявили, що після атаки США на ядерні об'єкти Ірану, включно з підземним комплексом у Фордо, рівень радіації не підвищився.

"МАГАТЕ може підтвердити, що на цей момент не надходило повідомлень про підвищення рівня радіації за межами об’єктів", — йдеться у заяві.

Водночас голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі скликав позачергове засідання Ради директорів через ситуацію в Ірані. Воно відбудеться 23 червня.

"З огляду на надзвичайну ситуацію в Ірані, я скликаю екстрене засідання Ради керівників МАГАТЕ на завтра", — написав Гроссі у своєму Х.

Нагадаємо, 22 червня США атакували декілька ядерних об'єктів Ірану. Йдеться про Фордо, Натанз та Ісфахан.

Після цього прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу подякував Трампу за цю операцію та назвав її "історичною".

Сам Трамп заявив, що це була "винятково успішна атака" і у світі "немає іншої армії, здатної на таке".