Удар США по Ирану — уровень радиации пока не повышался

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: REUTERS/Lisa Leutner

В Иране после ударов США по трем ядерным объектам пока не повышался уровень радиации. Это касается и подземного комплекса в Фордо.

Об этом сообщили в МАГАТЭ.

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В МАГАТЭ заявили, что после атаки США на ядерные объекты Ирана, включая подземный комплекс в Фордо, уровень радиации не повысился.

"МАГАТЭ может подтвердить, что на данный момент не поступало сообщений о повышении уровня радиации за пределами объектов", — говорится в заявлении.

В то же время председатель МАГАТЭ Рафаэль Гросси созвал внеочередное заседание Совета директоров из-за ситуации в Иране. Оно состоится 23 июня.

"Учитывая чрезвычайную ситуацию в Иране, я созываю экстренное заседание Совета руководителей МАГАТЭ на завтра", — написал Гросси в своем Х.

Напомним, 22 июня США атаковали несколько ядерных объектов Ирана. Речь идет о Фордо, Натанз и Исфахан.

После этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за эту операцию и назвал ее "исторической".

Сам Трамп заявил, что это была "исключительно успешная атака" и в мире "нет другой армии, способной на такое".