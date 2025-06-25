Ядерная программа Ирана уничтожена — США заявили о годах на восстановление

Ирану понадобятся годы на новую ядерную программу — Виткофф
Ядерная программа Ирана подверглась серьезному удару после недавних действий Соединенных Штатов, и ее восстановление может занять годы. Во всех трех случаях объекты, по которым нанесли удары, получили настолько существенные повреждения, что восстановление центрифуг практически невозможно
Об этом в эфире Fox News заявил спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.
Иран не сможет быстро восстановить достояние ядерной программы
"Большинство, если не все центрифуги, были повреждены или уничтожены таким образом, что им будет почти невозможно восстановить эту программу. По моему мнению, и по мнению многих других экспертов, которые видели необработанные данные, это займет годы", — сказал он.
Стив Уиткофф призвал расследовать утечку данных в СМИ
Также Уиткофф резко раскритиковал сообщения в медиа, где сообщалось о якобы сохранении потенциала иранской ядерной программы.
Он назвал эти публикации "абсолютно абсурдными" и подчеркнул, что возможные утечки информации должны стать предметом расследования.
"Это государственная измена. Поэтому это следует расследовать. И тот, кто это сделал, кто бы за это не нес ответственности, должен быть привлечен к ответственности. Это может повредить жизнью в будущем", — высказался Стив Уиткофф.
Напомним, в Пентагоне сообщили детали военной операции по уничтожению ядерных объектов в Иране.
Также в МАГАТЭ прокомментировали обнаружили ли уровень загрязнения радиацией в результате атаки.
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