Ядерная программа Ирана уничтожена — США заявили о годах на восстановление

Специальный посланник США Стив Уиткофф. Фото: REUTERS/Leah Millis

Ядерная программа Ирана подверглась серьезному удару после недавних действий Соединенных Штатов, и ее восстановление может занять годы. Во всех трех случаях объекты, по которым нанесли удары, получили настолько существенные повреждения, что восстановление центрифуг практически невозможно

Об этом в эфире Fox News заявил спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

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"Большинство, если не все центрифуги, были повреждены или уничтожены таким образом, что им будет почти невозможно восстановить эту программу. По моему мнению, и по мнению многих других экспертов, которые видели необработанные данные, это займет годы", — сказал он.

Стив Уиткофф призвал расследовать утечку данных в СМИ

Также Уиткофф резко раскритиковал сообщения в медиа, где сообщалось о якобы сохранении потенциала иранской ядерной программы.

Он назвал эти публикации "абсолютно абсурдными" и подчеркнул, что возможные утечки информации должны стать предметом расследования.

"Это государственная измена. Поэтому это следует расследовать. И тот, кто это сделал, кто бы за это не нес ответственности, должен быть привлечен к ответственности. Это может повредить жизнью в будущем", — высказался Стив Уиткофф.

Напомним, в Пентагоне сообщили детали военной операции по уничтожению ядерных объектов в Иране.

Также в МАГАТЭ прокомментировали обнаружили ли уровень загрязнения радиацией в результате атаки.