МАГАТЕ шукає зниклий уран після ударів США по Ірану

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Після атаки Сполучених Штатів Америки на три ядерні обʼєкти Ірану зникли понад 400 кілограмів потенційно збагаченого урану. У МАГАТЕ закликали провести інспекції.

Про це повідомляє Fox News.

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Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі поставив завдання — знайти зниклий уран.

"Ми не маємо інформації про його місцезнаходження. Наше завдання — врахувати кожен грам урану", — зазначив Гроссі.

За його словами, удар США по Натанзу завдав серйозної шкоди одному з приміщень, де розміщені центрифуги. Крім того, пошкоджено Ісфахан, однак наразі не вдалося оцінити масштаби.

Іранські чиновники повідомили, що перед початком ударів були здійснені певні "захисні дії", ймовірно, маючи на увазі евакуацію обладнання або матеріалів. Однак куди саме їх перемістили — наразі невідомо.

Попри запевнення Ірану у відсутності намірів розробляти ядерну зброю, у МАГАТЕ наразі не мають змоги підтвердити, що програма країни є виключно мирною.

"Іран зобов’язаний повідомляти про всі матеріали. І ми повинні отримати доступ для перевірки. Час усе з’ясувати", — додав Гроссі.

Нагадаємо, за даними попереднього звіту американської розвідки, авіаудари США по Ірану лише тимчасово призупинили її подальший розвиток ядерної програми.

А спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що ядерна програма Ірану зазнала серйозного удару.