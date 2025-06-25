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Ядерні об’єкти Ірану пережили атаки — супутникові знімки

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Дата публікації: 25 червня 2025 08:43
Підземні об’єкти Ірану вціліли після американських ударів — дані джерел
Супутникове зображення входів до тунелю Ісфаханського дослідницького центру ядерних технологій після авіаударів США. Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS
Ключові моменти Що могло статися з ядерним об'єктом в Ірані після атак США

Попри гучні заяви президента США Дональда Трампа про "знищення" ядерної програми Ірану, попередній звіт американської розвідки вказує: авіаудари Вашингтона лише тимчасово відтермінували її розвиток.

Про це повідомляє Reuters посилаючись на одразу кілька джерел, знайомих із висновками звіту, підготовленого Розвідувальним управлінням Міністерства оборони США.

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Що могло статися з ядерним об'єктом в Ірані після атак США 

За інформацією одного зі співрозмовників, удари заблокували лише входи на два об’єкти, однак підземні споруди, де зосереджені ключові потужності зі збагачення урану, залишилися непошкодженими.

Супутник Іран ядерний об'єкт
Наслідки атаки США по об'єкту. Фото:  Maxar Technologies/Handout via REUTERS
Іран сховище ядерне
Супутниковий знімок ядерного об'єкта в Ірані. Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Крім того, частина центрифуг вціліла, а запаси збагаченого урану не були знищені. Таким чином, розвиток програми, за оцінками, затримано лише на місяць-два.

Це прямо суперечить твердженням Трампа, який раніше заявив, що американські бомби повністю ліквідували ядерний потенціал Ірану. Білий дім публічно відкинув оцінку розвідки як "абсолютно хибну", проте в адміністрації визнали, що внаслідок ударів ядерна програма була лише "погіршена", а не знищена.

Тим часом глобальні ринки відреагували позитивно: ціни на нафту знизилися, а фондові біржі зросли на тлі новин про припинення бойових дій і зниження загроз перебоїв у постачанні нафти з Перської затоки.

Нагадаємо, спецпредставник США Дональд Трамп Стів Віткофф заявив, що в Ірані повністю знищено всі об'єкти причетні до ядерної програми і запевнив, що на відновлення підуть роки.

Раніше у Пентагоні детально розповіли, як планувалась операція зі знищення ядерних об'єктів в Ірані та чим їх атакували.

США Іран розвідка ядерна зброя Авіаудар
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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