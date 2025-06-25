Підземні об’єкти Ірану вціліли після американських ударів — дані джерел

Супутникове зображення входів до тунелю Ісфаханського дослідницького центру ядерних технологій після авіаударів США. Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Попри гучні заяви президента США Дональда Трампа про "знищення" ядерної програми Ірану, попередній звіт американської розвідки вказує: авіаудари Вашингтона лише тимчасово відтермінували її розвиток.

Про це повідомляє Reuters посилаючись на одразу кілька джерел, знайомих із висновками звіту, підготовленого Розвідувальним управлінням Міністерства оборони США.

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За інформацією одного зі співрозмовників, удари заблокували лише входи на два об’єкти, однак підземні споруди, де зосереджені ключові потужності зі збагачення урану, залишилися непошкодженими.

Наслідки атаки США по об'єкту. Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Супутниковий знімок ядерного об'єкта в Ірані. Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Крім того, частина центрифуг вціліла, а запаси збагаченого урану не були знищені. Таким чином, розвиток програми, за оцінками, затримано лише на місяць-два.

Це прямо суперечить твердженням Трампа, який раніше заявив, що американські бомби повністю ліквідували ядерний потенціал Ірану. Білий дім публічно відкинув оцінку розвідки як "абсолютно хибну", проте в адміністрації визнали, що внаслідок ударів ядерна програма була лише "погіршена", а не знищена.

Тим часом глобальні ринки відреагували позитивно: ціни на нафту знизилися, а фондові біржі зросли на тлі новин про припинення бойових дій і зниження загроз перебоїв у постачанні нафти з Перської затоки.

Нагадаємо, спецпредставник США Дональд Трамп Стів Віткофф заявив, що в Ірані повністю знищено всі об'єкти причетні до ядерної програми і запевнив, що на відновлення підуть роки.

Раніше у Пентагоні детально розповіли, як планувалась операція зі знищення ядерних об'єктів в Ірані та чим їх атакували.