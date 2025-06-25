Подземные объекты Ирана уцелели после американских ударов — данные источников

Спутниковое изображение входов в тоннель Исфаханского исследовательского центра ядерных технологий после авиаударов США. Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Несмотря на громкие заявления президента США Дональда Трампа об "уничтожении" ядерной программы Ирана, предварительный отчет американской разведки указывает: авиаудары Вашингтона лишь временно отсрочили ее развитие.

Об этом сообщает Reuters ссылаясь на сразу несколько источников, знакомых с выводами отчета, подготовленного Разведывательным управлением Министерства обороны США.

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По информации одного из собеседников, удары заблокировали только входы на два объекта, однако подземные сооружения, где сосредоточены ключевые мощности по обогащению урана, остались неповрежденными.

Последствия атаки США по объекту. Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Спутниковый снимок ядерного объекта в Иране. Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Кроме того, часть центрифуг уцелела, а запасы обогащенного урана не были уничтожены. Таким образом, развитие программы, по оценкам, задержано всего на месяц-два.

Это прямо противоречит утверждению Трампа, который ранее заявил, что американские бомбы полностью ликвидировали ядерный потенциал Ирана. Белый дом публично отверг оценку разведки как "абсолютно ложную", однако в администрации признали, что в результате ударов ядерная программа была лишь "ухудшена", а не уничтожена.

Тем временем глобальные рынки отреагировали положительно: цены на нефть снизились, а фондовые биржи выросли на фоне новостей о прекращении боевых действий и снижения угроз перебоев в поставках нефти из Персидского залива.

Напомним, спецпредставитель США Дональд Трамп Стив Уиткофф заявил, что в Иране полностью уничтожены все объекты причастны к ядерной программе и заверил, что на восстановление уйдут годы.

Ранее в Пентагоне подробно рассказали, как планировалась операция по уничтожению ядерных объектов в Иране и чем их атаковали.