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Главная Новости дня Ядерные объекты Ирана пережили атаки — спутниковые снимки

Ядерные объекты Ирана пережили атаки — спутниковые снимки

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Дата публикации 25 июня 2025 08:43
Подземные объекты Ирана уцелели после американских ударов — данные источников
Спутниковое изображение входов в тоннель Исфаханского исследовательского центра ядерных технологий после авиаударов США. Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS
Ключові моменти Что могло произойти с ядерным объектом в Иране после атак США

Несмотря на громкие заявления президента США Дональда Трампа об "уничтожении" ядерной программы Ирана, предварительный отчет американской разведки указывает: авиаудары Вашингтона лишь временно отсрочили ее развитие.

Об этом сообщает Reuters ссылаясь на сразу несколько источников, знакомых с выводами отчета, подготовленного Разведывательным управлением Министерства обороны США.

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Что могло произойти с ядерным объектом в Иране после атак США

По информации одного из собеседников, удары заблокировали только входы на два объекта, однако подземные сооружения, где сосредоточены ключевые мощности по обогащению урана, остались неповрежденными.

Супутник Іран ядерний об'єкт
Последствия атаки США по объекту. Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS
Іран сховище ядерне
Спутниковый снимок ядерного объекта в Иране. Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Кроме того, часть центрифуг уцелела, а запасы обогащенного урана не были уничтожены. Таким образом, развитие программы, по оценкам, задержано всего на месяц-два.

Это прямо противоречит утверждению Трампа, который ранее заявил, что американские бомбы полностью ликвидировали ядерный потенциал Ирана. Белый дом публично отверг оценку разведки как "абсолютно ложную", однако в администрации признали, что в результате ударов ядерная программа была лишь "ухудшена", а не уничтожена.

Тем временем глобальные рынки отреагировали положительно: цены на нефть снизились, а фондовые биржи выросли на фоне новостей о прекращении боевых действий и снижения угроз перебоев в поставках нефти из Персидского залива.

Напомним, спецпредставитель США Дональд Трамп Стив Уиткофф заявил, что в Иране полностью уничтожены все объекты причастны к ядерной программе и заверил, что на восстановление уйдут годы.

Ранее в Пентагоне подробно рассказали, как планировалась операция по уничтожению ядерных объектов в Иране и чем их атаковали.

США Иран разведка ядерное оружие Авиаудар
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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