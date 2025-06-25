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Главная Новости дня В Иране после атаки исчезло 400 кг урана — заявление МАГАТЭ

В Иране после атаки исчезло 400 кг урана — заявление МАГАТЭ

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Дата публикации 25 июня 2025 10:16
МАГАТЭ ищет пропавший уран после ударов США по Ирану
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Ключові моменти В МАГАТЭ хотят найти уран

После атаки Соединенных Штатов Америки на три ядерных объекта Ирана исчезли более 400 килограммов потенциально обогащенного урана. В МАГАТЭ призвали провести инспекции.

Об этом сообщает Fox News.

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В МАГАТЭ хотят найти уран

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поставил задачу — найти пропавший уран.

"Мы не имеем информации о его местонахождении. Наша задача — учесть каждый грамм урана", — отметил Гросси.

По его словам, удар США по Натанзу нанес серьезный ущерб одному из помещений, где размещены центрифуги. Кроме того, поврежден Исфахан, однако пока не удалось оценить масштабы.

Иранские чиновники сообщили, что перед началом ударов были осуществлены определенные "защитные действия", вероятно, имея в виду эвакуацию оборудования или материалов. Однако куда именно их переместили — пока неизвестно.

Несмотря на заверения Ирана в отсутствии намерений разрабатывать ядерное оружие, в МАГАТЭ пока не могут подтвердить, что программа страны является исключительно мирной.

"Иран обязан сообщать обо всех материалах. И мы должны получить доступ для проверки. Время все выяснить", — добавил Гросси.

Напомним, по данным предыдущего отчета американской разведки, авиаудары США по Ирану лишь временно приостановили ее дальнейшее развитие ядерной программы.

А спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил, что ядерная программа Ирана подверглась серьезному удару.

США Иран МАГАТЭ Рафаэль Гросси Уран
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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