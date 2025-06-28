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Головна Новини дня США не застосовували протибункерні бомби в Ірану — деталі від CNN

США не застосовували протибункерні бомби в Ірану — деталі від CNN

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 19:02
Удар по Ірану — США не використовували протибункерні бомби
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura
Ключові моменти Чим США били по ядерних об'єктах Ірану

США не застосовували протибункерні бомби під час удару по ядерних об'єктах Ірану. Відомо, що один із таких — Ісфаган — розташований глибоко під землею і його важко уразити іншою зброєю. 

Про це повідомляє CNN

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Чим США били по ядерних об'єктах Ірану

Голова Об'єднаного комітету начальників штабу генерал Ден Кейн розповів, що США не використовували проти Ірану протибункерні бомби. За його словами, найімовірніше, вони не були б ефективними, оскільки об'єкт розташований занадто глибоко під землею. 

Раніше зазначалось, що американські бомбардувальники В2 скинули чимало протибункерних бомб на ядерні об'єкти у Фордо та Натанзі. Однак Ісфахан був уражений лише ракетами Tomahawk. Їх запускали з підводного човна. 

Водночас у США вважають, що під землею в Ісфагані зберігали 60% іранського збагаченого Ірану. Саме тому лише туди били ракетами. 

Зазначається, що Ден Кейн та голова Пентагону Піт Гесет, держсекретар США Марко Рубіо та директор ЦРУ Джон Реткліфф провели секретний брифінг для конгресменів.  Там голова ЦРУ повідомив, що, за оцінками американської розвідки, більша частина збагаченого ядерного матеріалу Ірану розташована в Ісфахані та Фордо.

Нагадаємо, 22 червня США завдали ударів по низці іранських ядерних об’єктів, зокрема в районах Фордо, Натанс і Ісфахан.

Президент США Дональд Трамп охарактеризував операцію як "надзвичайно успішну". За його словами, жодна інша армія у світі не змогла б здійснити таку атаку.

Водночас у Білому домі також заявили, що Ірану знадобляться роки на нову ядерну програму. Об'єкти зазнали настільки суттєвих пошкоджень, що відновлення центрифуг практично неможливе.

США Іран ядерна зброя обстріли війна бомба
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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